'휴대전화 딴짓' 여객선 좌초 항해사 "승객에 죄송"

▲ 여객선 좌초 항해사·조타수가 22일 오후 광주지방법원 목포지원에서 열리는 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.

휴대전화를 보는 등 딴짓을 해 전남 신안군 앞바다에서 여객선을 좌초시킨 일등항해사와 조타수가 구속 전 피의자 심문을 받았습니다.중과실치상 혐의로 경찰에 긴급 체포된 일등항해사 40대 A 씨와 인도네시아 국적 조타수 40대 B 씨는 오늘(22일) 오후 광주지방법원 목포지원에서 열린 영장실질심사에 출석했습니다.경찰 호송차에서 내려 법정으로 향하던 이들은 선사 이름이 적힌 외투와 모자·마스크 등으로 얼굴을 가렸습니다.이동 중에는 "혐의 인정하느냐", "탑승객들에게 하고 싶은 말이 있느냐"는 취재진의 질의에 A 씨는 "이 자리를 빌려 많은 분들에게 피해를 끼쳐 죄송하고, 임산부께 더 죄송스럽다"고 답했습니다.질의가 이어지자 잠시 멈춰선 그는 '과거에도 자동항법장치를 켜고 항해했냐'는 질문에는 "직선거리에서만 자동항법장치를 켜고, 변침(방향 전환) 구간에서는 수동으로 변경한다"며 "(휴대전화로) 네이버를 잠깐 봤다"고 말했습니다.A 씨의 뒤에 서 있던 B 씨는 아무런 말도 하지 않았습니다.이들은 지난 19일 저녁 8시 17분쯤, 전남 신안군 해상에서 퀸제누비아2호의 키를 제대로 조종하지 않아 좌초 사고를 낸 혐의를 받고 있습니다.승객 246명·승무원 21명 등 267명을 태운 퀸제누비아2호는 지난 19일 오후 4시 45분쯤 제주에서 목포를 향해 출항했는데, 같은 날 오후 족도 위에 선체가 절반가량 올라타며 좌초했습니다.30명이 병원 치료를 받았는데, 이 가운데 1명은 임산부였고, 검진 결과 이상 소견은 나오지 않았습니다.(사진=연합뉴스)