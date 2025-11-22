도주 끝 잡힌 '도이치 주포' 구속심사 포기…이르면 오늘 결론

▲ 지난달 압수수색 과정에서 도주한 도이치모터스 주가 조작 '주포' 이 모 씨가 20일 충주시 소재 국도변 휴게소 근처에서 체포돼 서울 광화문 김건희특검 조사실로 압송되고 있다.

압수수색 현장에서 도주했다가 한 달여 만에 체포된 도이치모터스 주가조작 '주포' 이 모 씨의 구속 여부를 가를 법원 심사가 이 씨 측의 참여 포기로 열리지 않게 됐습니다.이 씨 측은 오늘(22일) 자신에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열기로 했던 서울중앙지법에 불출석사유서를 냈습니다.심사를 맡은 소병진 부장판사는 이에 구속영장을 청구한 민중기 특별검사팀과 이 씨 측의 변론을 듣는 절차 없이 수사 기록과 증거만으로 구속 필요성을 판단할 예정입니다.이씨의 구속 여부는 이르면 오늘 늦은 오후 결정될 것으로 보입니다.김건희 여사 관련 의혹들을 수사하는 특검팀은 어제 이 씨에 대해 도이치모터스 주가조작에 가담한 혐의(자본시장법 위반)로 구속영장을 청구했습니다.이 씨는 같은 혐의로 구속기소돼 재판 중인 김 여사의 공범으로 지목됐습니다.김 여사는 2010년 10월∼2012년 12월 도이치모터스 주가조작에 가담해 8억 1천만 원 상당의 부당이득을 얻은 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.이 씨는 주가조작의 1차 작전 시기(2009년 12월 23일~2010년 10월 20일) 주포이자 김 여사의 증권사 계좌 관리인으로 알려졌습니다.김 여사에게 건진법사 전성배 씨(구속기소)를 소개해준 인물로도 지목됐습니다.지난 7일 김 여사의 재판에선 김 여사와 이 씨가 2012년 10월쯤 나눈 카카오톡 메시지가 공개되기도 했습니다.공개된 메시지에서 이 씨는 "난 진심으로 네가 걱정돼서 할 말 못 할 말 못 하는데 내 이름을 다 노출하면 다 뭐가 돼. 김00이가 내 이름 알고 있어. 도이치는 손 떼기로 했어"라고 말했습니다.이에 김 여사는 "내가 더 비밀 지키고 싶은 사람이야 오히려"라고 답했습니다.특검팀에 앞서 도이치모터스 주가조작 사건을 수사한 검찰은 이 씨를 불기소 처분했으나 특검팀은 그가 차명 계좌로 주가조작에 가담했다고 보고 재수사해왔습니다.이 씨는 지난달 17일 압수수색을 받던 중 현장에서 도주했다가 34일 만인 지난 20일 충청북도 충주시에 있는 국도변 휴게소 근처에서 체포됐습니다.(사진=연합뉴스)