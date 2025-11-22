뉴스

파키스탄 동부 공장서 보일러 폭발…최소 18명 사망

장선이 기자
작성 2025.11.22 14:17 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
파키스탄 동부 공장서 보일러 폭발…최소 18명 사망
▲ 파키스탄 경찰

파키스탄의 한 공장에서 보일러가 폭발해 최소 18명이 사망하고 20여 명이 부상했습니다.

현지시간 22일 AP·dpa 통신 등에 따르면 전날 오전 파키스탄 동부 펀자브주 파이살바라드 주택가의 한 접착제 공장에서 보일러가 터졌습니다.

이 사고로 공장 건물이 불길에 휩싸인 채 파괴되고 인근 주택 여러 채가 무너지면서 최소 18명이 숨졌고 20여 명이 다쳤습니다.

또 부상자 몇몇은 위독한 상태라고 현지 당국이 밝혔습니다.

사망자 중 공장 노동자는 최소 15명인 것으로 알려졌습니다.

현지 경찰은 사고 직후 공장 관리자를 체포했으며, 달아난 공장주를 찾고 있습니다.

경찰 관계자는 정확한 폭발 경위는 아직 밝혀지지 않았지만 가스 누출이 원인일 가능성이 있다고 전했습니다.

또 사고가 난 공장이 어떻게 건축법을 위반해 주택가에서 건설 허가를 받았는지도 조사 중이라고 현지 당국 관계자가 말했습니다.

앞서 지난 15일에도 파키스탄 남부 신드주의 폭죽 공장이 폭발해 10명이 숨졌다고 dpa가 전했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
장선이 기자 사진
장선이 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지