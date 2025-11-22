내란특검, '계엄해제 방해' 관련 김용태 의원 참고인 조사

▲ 국민의힘 김용태 의원

내란 특별검사팀이 '국회 계엄해제 의결 방해' 의혹과 관련해 국민의힘 김용태 의원을 어제(21일) 참고인 신분으로 조사했습니다.김 의원은 오늘 자신의 페이스북에 올린 글에서 "비상계엄 해제에 참여한 국회의원으로서 의결 과정 전반에 대해 제가 기억하는 것을 말씀드렸다"며 "윤석열 전 대통령의 불법 계엄 진상을 규명하되, 특검의 수사가 이미 결론을 정하고 이뤄지는 것은 아니길 바란다"고 밝혔습니다.김 의원은 계엄 당일 밤 추경호 전 국민의힘 원내대표와 함께 여의도 당사에서 국회 본청으로 들어갔습니다.김 의원은 이후 원내대표실에 머물다가 이어진 계엄 해제 표결에 참여했습니다.당시 원내대표실에는 김 의원 외에 추 전 원내대표, 김대식·김희정·송언석·신동욱· 임이자·정희용·조지연 의원 등 9명이 머물렀던 것으로 알려졌습니다.이들 중 본회의장으로 가 계엄 해제안에 표결한 사람은 김 의원뿐이었습니다.특검팀은 계엄 당시 추 전 원내대표가 의원총회 소집 장소를 국회→당사→국회→당사로 여러 차례 변경해 국민의힘 의원들이 계엄 해제 표결에 참여할 수 없게 했다며 내란 중요임무 종사 혐의를 적용해 추 전 원내대표에 대해 지난 3일 구속영장을 청구한 바 있습니다.특검팀은 김 의원을 상대로 계엄 당일 국민의힘 내부 상황과 논의 과정 등을 조사하면서 표결 방해 움직임이 있었는지 조사한 것으로 알려졌습니다.특검팀은 계엄 해제 방해 의혹과 관련해 김 의원에 대한 조사가 필요하다며 공판 전 증인신문을 청구했으나, 어제 조사가 이뤄졌기 때문에 증인신문을 철회할 것으로 보입니다.