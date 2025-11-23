[스브스夜] '비서진' 조정석, "무엇을 상상하든 그 이상"···다음 게스트 향해 '경고 메시지'

조정석이 다음 스타를 향해 경고 메시지를 보냈다.



21일 방송된 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 마이 스타 조정석의 매니저로 나선 비서진의 모습이 그려졌다.



이날 방송에서 조정석은 단독 콘서트 '조정석 쇼' 준비를 위해 밴드와 만나 합주 연습을 했다. 그리고 이 자리에서 조정석은 수준급의 기타 솔로 연주까지 선보여 눈길을 끌었다.



이에 이서진은 "깜짝 놀랐다. 기타 솔로를 할 정도인지 몰랐다. 그런데 정말 잘 치는 거다. 그리고 노래하는 것도 처음 봤는데 노래를 정말 잘하네"라며 마이 스타에 홀딱 반한 얼굴을 했다.



이후 비서진은 조정석 밴드에게 피자와 음료를 수발하고 콘서트 대박을 기원하는 케이크도 준비해 조정석을 감동받게 했다.



이에 조정석은 "방송의 힘이 정말 큰 거 같아요. 서진이 형 이런 거 되게 오글거려서 안 하는데"라며 웃음을 보였다.



이후 김광규는 조정석 쇼의 게스트를 염원하며 밴드와 함께 자신의 노래 '열려라 참깨'를 열창했다. 하지만 박자도 제대로 맞추지 못해 이서진에 의해 끌려 나와 웃음을 자아냈다.



이에 김광규는 "박자 놓치고 너무 무안했는데 사실 고마웠다. 너무 도망가고 싶었는데. 내가 너무 흥분했던 거 같다"라며 박자를 놓친 상황을 떠올렸다.



결국 밴드 마스터의 반대로 김광규의 게스트 꿈은 한순간에 사라져 안타까움을 자아냈다.



모든 일정이 끝나고 비서진은 조정석과 함께 식사를 하기 위해 이동했다. 식사 자리에서 조정석은 "난 혼자지만 5명 나오고 그러면 어떡해? 내가 걱정된다"라며 진심으로 비서진을 걱정했다.



그러자 김광규는 "걱정되면 오던가"라며 "근데 정석이 진짜 운전 잘한다. 와이프한테 운전 잘한다는 말 많이 들었지?"라고 물었다.



앞서 조정석은 식사 시간 중 음주를 한 김광규와 이서진 대신 운전을 했고 이에 김광규는 조정석이 모는 차량의 승차감을 경험했던 것.



조정석은 "네 많이 들었죠. 편안하게 하죠"라며 자신의 운전 실력을 만족스러워했다. 이에 이서진도 "와서 운전해 주면 좋은데"라며 은근슬쩍 조정석의 비서진 합류를 부추겼다.



그러자 조정석은 "형 사람이 염치라는 게 있거든요. 그런데 형들 대부분의 멘트가 염치 불고다"라고 지적했다. 이어 그는 "이 프로그램의 기획 의도가 뭐냐?"라고 물었다.



이에 비서진은 "진짜 자기 매니저의 소중함을 알게 하는 거 그게 기획 의도다"라고 답했다. 그러자 조정석은 "그러면 기획 의도랑 딱이네요. 200% 딱이네요"라고 했고, 비서진은 "그러니까 우리가 잘하고 있는 거야. 기획 의도대로 잘하고 있는 거야"라고 말해 폭소를 자아냈다.



이를 들은 조정석은 "기획 의도가 그런 거라면 최고의 프로그램이다. 연말에 상 타야 되는 프로그램, 대상을 받아야 한다"라고 칭찬(?)해 눈길을 끌었다.



그리고 이날 조정석은 아내 거미의 팬이었다가 우연한 기회로 만나게 되었고 그 이후 가까워지며 결혼에까지 이르게 됐다고 밝혔다.



이에 이서진은 "난 그런 게 있다. 여자 배우는 동료, 여자 가수는 스타, 이런 게 있다"라며 "그래서 여가수들을 만나는 걸 보면 너무 신기하고 좋았어"라고 말해 눈길을 끌었다.



그러자 조정석은 "형, 여가수 꽤 많이 만나지 않았냐"라며 손가락을 꼽았고, 이서진은 "몇 명 있긴 하지만"이라며 뒷말은 생략했다.



한편 이날 방송 말미 조정석은 다음 게스트에게 "고사하시라. 이건 아니다. 무엇을 생각하든 당신들이 생각하는 그 어떤 것보다 그 이상일 것이다"라고 경고했다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)