뉴스

'귀멸의 칼날' 올해 국내 박스오피스 1위 등극…일본 영화 최초

최희진 기자
작성 2025.11.22 11:32 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'귀멸의 칼날' 올해 국내 박스오피스 1위 등극…일본 영화 최초
▲ 귀멸의 칼날

일본 애니메이션 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'이 올해 국내 박스오피스 1위에 등극했습니다.

22일 배급사 애니맥스브로드캐스팅코리아에 따르면 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'은 이날까지 누적 관객 563만 8천여 명을 기록했습니다.

이로써 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'은 기존 1위였던 '좀비딸'의 563만7천여 명 기록을 넘겼습니다.

애니메이션 영화가 한 해 국내 박스오피스 기록에서 전체 1위를 차지한 건 이번이 처음입니다.

해외 애니메이션 가운데 '겨울왕국 2'가 2019년 1336만 9천여명이 관람하며 흥행 기록을 세운 바 있지만, 당시에도 '극한직업'과 '어벤져 엔드게임'에 밀려 한 해 박스오피스 기록으로는 3위를 기록했습니다.

애니맥스브로드캐스팅코리아는 "개봉 초반부터 이어진 뛰어난 작화 퀄리티와 압도적인 액션 스케일에 대한 호평이 다양한 포맷의 'N차 관람' 열풍을 이끌며 흥행세를 견인했다"고 분석했습니다.

특히 4DX, IMAX, 돌비시네마 등 특별관 관람 비율이 약 19%에 달하고, 그중 4DX는 글로벌 박스오피스 기준 2천930달러 수익을 돌파하며 올해 4DX 상영작 중 최고 흥행작에 등극했습니다.

동명의 만화·애니메이션을 원작으로 한 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'은 3부작 제작이 예고된 '귀멸의 칼날' 최종화의 첫 번째 작품입니다.

8월 22일 개봉 이후 이틀 만에 100만 관객을 넘기고, 개봉 열흘째에 300만 명을 돌파하며 올해 개봉작 중 가장 빠른 속도를 보였습니다.

또 역대 일본 애니메이션 가운데 흥행 1위였던 '스즈메의 문단속'(2023년)의 558만 9천여 명 기록을 이달 초 뛰어넘었습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
최희진 기자 사진
최희진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지