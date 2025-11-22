뉴스

'서거 10주기' 김영삼 전 대통령 추모식, 고향 거제서 엄수

최희진 기자
작성 2025.11.22 11:17 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'서거 10주기' 김영삼 전 대통령 추모식, 고향 거제서 엄수
▲ 거제 김영삼대통령기록전시관

김영삼 전 대통령 서거 10주기 추모식이 오늘(22일) 김 전 대통령 고향인 경남 거제에서 엄수됐습니다.

오늘 오전 거제시 장목면 대계마을 김영삼대통령기록전시관 앞 광장에서 열린 추모식에는 변광용 거제시장과 서일준 국회의원을 비롯해 거제시 관계자와 시민 등 200여 명이 참석했습니다.

추모사 낭독과 공연 등이 이어진 추모식에서 참석자들은 김 전 대통령 영전에 헌화하면서 고인을 기렸습니다.

김 전 대통령 아들인 김현철 김영삼대통령기념재단 이사장도 추모식에서 영상으로 참석자에게 인사를 했습니다.

변 시장은 추모사에서 "우리 현대사에서 시대의 등불이었던 김영삼 전 대통령의 숭고한 뜻을 깊이 새기면서, 시민 행복을 최우선에 두고 동남권 중심 거제를 열어가겠다"고 밝혔습니다.

추모식이 열린 김영삼대통령기록전시관에서는 오늘부터 내년 3월까지 '대도무문(大道無門): 김영삼의 길'이란 주제로, 김 전 대통령 삶과 정신을 돌아볼 수 있는 특별전이 열립니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
최희진 기자 사진
최희진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지