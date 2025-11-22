'케데헌', 오스카 애니메이션상 후보자격 갖춘 35편에 포함

▲ 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' (케데헌)가 영화계 최고 권위의 오스카상 후보 자격을 갖춘 작품 목록에 이름을 올렸습니다.미 영화예술과학아카데미(AMPAS)는 21일(현지시간) 제98회 아카데미(오스카상) 시상식 장편 애니메이션 영화 부문 후보 자격을 갖춘 작품 총 35편의 명단을 공개했습니다.스트리밍 플랫폼 넷플릭스에서 공개된 케데헌은 지난 6월 미 뉴욕과 로스앤젤레스(LA), 샌프란시스코에서 극장 개봉을 소규모로 진행해 오스카 후보 자격 요건을 충족했습니다.이번 오스카 시상식의 장편 애니메이션 부문에서는 케데헌 외에 디즈니 작품 '엘리오'와 '주토피아 2', 일본 애니메이션 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'과 '극장판 체인소 맨: 레제편' 등이 후보 자격을 얻었습니다.미국에서도 상영된 중국 애니메이션 '너자 2'는 후보작 가능성이 있는 목록에 이름을 올리지 못했습니다.넷플릭스는 2022년작 '기예르모 델 토로의 피노키오'로 첫 아카데미 장편 애니메이션 부문 수상작을 배출한 바 있습니다.제98회 아카데미 애니메이션 부문 공식 후보작은 내년 1월 22일 발표됩니다.AP통신 등 미 언론은 장편 애니메이션 부문과 주제가상 부문에서 케데헌의 수상 가능성이 크다고 전망하고 있습니다.다만 영국에서는 케데헌의 극장 개봉이 영국 아카데미상(BAFTA) 후보 자격에 미치지 못했다고 AP는 전했습니다.한편 AMPAS는 이날 국제장편영화 부문과 다큐멘터리 부문 후보 자격을 갖춘 작품 명단도 함께 공개했습니다.국제장편영화 부문에는 한국을 비롯해 86개 국가 또는 지역에서 각각 대표작을 냈습니다.한국 작품으로는 박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'가 출품됐습니다.국제장편영화와 다큐멘터리 부문에서는 10편으로 압축된 예비후보(shortlist)가 오는 12월 16일 발표됩니다.제98회 아카데미 시상식은 내년 3월 15일 열릴 예정입니다.(사진=넷플릭스 제공, 연합뉴스)