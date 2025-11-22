주유소 기름값 4주 연속 상승…경유 평균 1천600원대 돌파

국내 주유소 휘발유와 경유의 주간 평균 가격이 4주 연속 동반 상승했습니다.



22일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 11월 셋째 주(16∼20일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 25.8원 오른 1천729.7원이었습니다.



지난주 36주 만에 1천700원을 돌파한 뒤 상승 흐름을 이어갔습니다.



지역별로 가격이 가장 높은 서울은 전주 대비 25.1원 상승한 1천799.1원, 가격이 가장 낮은 부산은 24.7원 오른 1천705.8원으로 각각 집계됐습니다.



상표별 가격은 SK에너지 주유소가 L당 평균 1천737.4원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1천701.2원으로 가장 낮았습니다.



경유 평균 판매 가격은 전주 대비 38.5원 오른 1천636.6원을 기록했습니다.



주간 가격 기준으로 경유 가격이 1천600원대에 진입한 건 지난 2023년 11월 넷째 주(1천607.8원) 이후 처음입니다.



이번 주 국제유가는 미국의 러시아-우크라이나 전쟁 종식을 위한 종전안 초안 제시, 연준의 12월 기준 금리 인하 불발 가능성 등으로 하락했습니다.



수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 0.3달러 내린 64.6달러였습니다.



국제 휘발유 가격은 1.4달러 하락한 78.8 달러, 국제 자동차용 경유는 1.2달러 오른 97.3 달러로 집계됐습니다.



국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.



대한석유협회 관계자는 "환율, 국제유가상승효과가 지속하면서 다음 주에도 국내 주유소 기름값은 오를 것으로 예상된다"고 말했습니다.



(사진=연합뉴스)