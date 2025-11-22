흉기 든 강도에게 상해 입힌 나나 모녀, 정당방위 인정

▲ 배우 나나

그룹 '애프터스쿨' 출신 배우 나나(본명 임진아)의 경기 구리시 자택에 침입해 강도 행각을 벌인 30대 남성을 제압하는 과정에서 나나 모녀가 가한 상해가 정당방위로 인정됐습니다.구리경찰서는 특수강도상해 혐의로 구속된 30대 남성 A 씨를 오는 24일 검찰에 구속 송치할 예정이라고 오늘(22일) 밝혔습니다.이번 사건에서는 나나 모녀가 A 씨를 제압하는 과정에서 피의자가 입은 상해의 법적 성격, 즉 정당방위 인정 여부에 관심이 쏠렸습니다.경찰에 따르면 당시 A 씨는 흉기를 든 채 자택에 침입했고 이를 막기 위해 나나와 그의 어머니가 몸싸움을 벌였습니다.이 과정에서 A 씨는 흉기에 의한 턱 부위 열상을 입은 것으로 조사됐습니다.경찰은 피해자·피의자 진술 등을 토대로 해당 행위가 형법 제21조 제1항의 정당방위에 해당하는지를 검토했습니다.이 조항은 '현재의 부당한 침해'로부터 자기 또는 타인의 법익을 방위하기 위한 행위가 '상당한 이유'가 있는 경우 성립한다고 규정합니다.경찰 관계자는 "피해자들에게 실질적인 침해가 있었고, 이를 방어하는 과정에서 피의자에게 심각한 상해를 가하지는 않은 것으로 조사됐다"며 "종합적으로 판단했을 때 피해자들의 행위는 정당방위에 해당한다고 판단해 입건하지 않았다"고 설명했습니다.아울러 A 씨는 구속된 지 이틀이 지난 18일에 "체포 과정에서 경찰이 미란다 원칙을 고지하지 않았다"며 구속적부심을 청구했지만, 법원이 이를 기각했습니다.구속적부심 청구로 인해 구속 기한도 연장돼 경찰은 A 씨를 오는 24일 구속 송치할 방침이라고 설명했습니다.앞서 A 씨는 지난 15일 새벽 6시쯤 구리시 아천동에 있는 나나의 집에 흉기를 들고 침입해 나나 모녀를 위협하고 상해를 가하며 돈을 요구한 혐의를 받습니다.피의자는 준비해 온 사다리를 타고 베란다까지 올라간 뒤 잠겨 있지 않았던 문을 열고 침입한 것으로 드러났습니다.비교적 왜소한 체격인 A 씨는 집 안에서 나나의 어머니를 발견하자 목을 조르는 등 상해를 가한 것으로 알려졌습니다.이어 어머니의 비명을 들은 나나가 잠에서 깨어나 이를 막으려 나서면서 모녀는 몸싸움 끝에 A 씨의 팔을 붙잡아 움직이지 못하게 한 뒤 경찰에 신고했습니다.나나 소속사 측은 어머니가 제압 과정에서 다쳐 치료를 받고 의식을 회복했으며, 나나 역시 상처를 입어 치료를 받았다고 전했습니다.경찰은 A 씨가 직업이 없었고 이른바 사생팬이거나 특정 연예인의 집을 노린 범행은 아닌 것으로 파악됐다고 밝혔습니다.피해자들도 A 씨와 일면식이 없었다고 진술했습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "집에 아무도 없을 줄 알고 들어갔다. 연예인이 사는 곳인지 몰랐고 생활비가 부족해 범행했다"는 취지로 진술했습니다.(사진=연합뉴스)