"항소해야" "무리한 기소"…입장 뒤바뀐 여야

국회 패스트트랙 충돌 사건의 1심 선고 결과, 기소된 국민의힘 의원들이 모두 벌금형을 받으며 의원직 상실을 면했죠. 그런데 이를 두고 여야가 정반대의 목소리를 내고 있습니다. 민주당은 "검찰이 반드시 항소를 해야한다", 국민의힘은 "항소하는지 두고보겠다"는 입장인데, 검찰의 대장동 사건 항소 포기 때와는 입장이 180도 바뀌었습니다.



박하정 기자입니다.



검찰의 대장동 사건 항소 포기에 무분별한 항소 관행의 자제라고 옹호했던 민주당.



국회 패스트트랙 충돌 사건에 대한 법원의 선고에는 솜방망이 판결이라며 검찰의 항소를 촉구하는 분위기입니다.



[전현희/민주당 수석최고위원 : 국회의 질서를 문란하게 하고, 의사진행을 방해한 범죄자들에 상응하는 책임을 반드시 물어야 할 것입니다.]



의원직 상실형을 면한 국민의힘 의원들, 특히 검찰의 대장동 사건 항소 포기를 강하게 비판했던 나경원 의원을 향해서는 이렇게 꼬집기도 했습니다.



[한준호/민주당 최고위원 : (대장동 재판에 대해) 검찰이 항소하지 않은 데에 대해서도 그렇게 비난을 하던데, 저는 (나 의원 본인이) 반드시 항소하실 거라고 기대해 봅니다.]



다만 당의 공식 입장은 "항소 여부는 검찰이 결정할 문제"라는 것입니다.



국민의힘은 검찰이 무리한 기소를 했던 거라며, 대장동 사건에 대해서는 항소를 포기했던 검찰이 이번에는 어떻게 할지 두고 보겠다고 목소리를 높였습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 사법부로 끌고 간 것 자체가 문제라고 생각합니다. 검찰이 어떤 판단을 하는지 저희도 국민들도 지켜보실 것입니다.]



특히 의석수를 앞세워 일방적으로 법안 처리에 나섰던 민주당이 문제라고 국민의힘은 주장했습니다.



[정희용/국민의힘 사무총장 : 일방적 국회 운영을 저지하고, 헌정을 지키는 과정에서 발생한 불가피한 항거였음을….]



대장동 사건과 국회 패스트트랙 충돌 사건에 대한 검찰의 기소와 법원의 판결을 놓고, 여야 입장은 180도로 달라졌습니다.



(영상취재 : 공진구·김용우, 영상편집 : 박춘배, 디자인 : 박태영)