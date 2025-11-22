뉴스

이번엔 스위스 박물관에 강도…로마 금화 털려

김민준 기자
작성 2025.11.22 02:08 조회수
이번엔 스위스 박물관에 강도…로마 금화 털려
▲ 스위스 로잔의 로마박물관

스위스의 한 박물관에 강도가 들어 로마 시대 금화를 도둑맞았다고 AP통신 등이 21일(현지시간) 보도했습니다.

현지 경찰에 따르면 지난 18일 오후 6시쯤 스위스 로잔의 로마박물관에서 2인조 강도가 경비 직원을 제압하고 진열장을 부순 뒤 금화 여러 개를 훔쳐 달아났습니다.

이들은 표를 끊고 관람객인 것처럼 박물관에 입장한 뒤 다른 관람객이 모두 떠난 폐관 시간 직전 범행했습니다.

현지 경찰은 "도난당한 물품의 정확한 수량을 파악하고 다른 분실품이 있는지 파악 중"이라며 "고고학적 가치를 지닌 물건들이어서 피해 규모는 아직 알 수 없다"고 말했습니다.

이 박물관은 고대 로마 유물을 전시하는 시설로 금화 약 70점을 소장하고 있습니다.

이 사건은 금값이 급등하고 프랑스 파리 루브르박물관 절도 사건으로 박물관들의 보안 허점이 드러난 시점에 발생했다고 AP는 해설했습니다.

지난달 18일 오전 4인조 절도단이 사다리차를 타고 루브르박물관 아폴론 갤러리에 침입해 1천499억 원 상당의 보석 8점을 훔쳐 달아났습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
