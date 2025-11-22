젤렌스키 "존엄성 혹은 핵심 동맹 잃을 수도…대안 제시할 것"

▲ 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 21일(현지시간) 우크라이나가 "역사상 가장 어려운 순간 중 하나에 직면했다"며 협상 과정에서 절대 우크라이나를 배신하지 않을 것이라고 말했습니다.젤렌스키 대통령은 이날 텔레그램에 올린 영상 성명에서 "지금 우크라이나에 가해지는 압박은 가장 심각한 수준"이라며 이같이 밝혔습니다.그는 "우크라이나는 매우 어려운 선택에 직면할 수 있다"며 "존엄성을 잃거나 핵심 동맹국을 잃을 위험을 감수하거나 (미국의 새 종전안의) 어려운 조항 28개를 받아들이거나 혹독한 겨울을 보내야 하는 상황"이라고 설명했습니다.이어 "우크라이나의 국가적 이익은 반드시 고려돼야 한다"며 "우리는 미국 및 모든 파트너와 차분히 협력하고 주요 파트너와 함께 건설적인 해결책을 모색할 것"이라고 말했습니다.또 "대안을 제시하겠지만 적에게 우크라이나가 평화를 원하지 않는다는 구실은 절대 주지 않을 것"이라고 강조했습니다.그러면서 "최소한 두 가지, 즉 우크라이나인의 존엄성과 자유가 박탈되지 않도록 싸울 것"이라고 말했습니다.젤렌스키 대통령은 "다음 주가 우크라이나에 매우 힘든 시기가 될 것"이라며 국가적 단결도 촉구했습니다.그는 "지금은 그 어느 때보다 단결이 필요하다. 우리 국민, 시민, 정치인 모두 힘을 모아 정신을 차리고 서로 싸우는 걸 멈춰야 한다"고 요청했습니다.또 "전쟁 중인 우크라이나의 의회는 단결 속에 일해야 하고, 전쟁 중인 우크라이나의 정부는 효율적으로 작동해야 한다"며 "오늘날 우크라이나의 적이 누구인지 잊지 말고 혼동하지 말아야 한다"고도 당부했습니다.젤렌스키 대통령의 이 발언은 최근 최측근이 연루된 에너지 기업 부패 사건으로 국내 정치권과 여론의 불만이 커진 상황을 잠재우려는 시도로 해석됩니다.이 사건을 이용해 우크라이나 내분을 조장하려는 러시아 측 움직임을 경계하는 발언이기도 합니다.(사진=젤렌스키 대통령 텔레그램 영상 메시지 캡처, 연합뉴스)