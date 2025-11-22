"미, 재외공관에 동맹국의 '대규모 이민' 문제점 보고 지시"

▲ 노스캐롤라이나주 샬럿에서 미국 국경 순찰 요원이 주유소 직원과 대화를 나누고 있다. 샬럿 지역 전역에서 이민 단속이 계속되고 있다.

도널드 트럼프 대통령 집권 2기 취임 후 불법이민자 대규모 추방 등 적대적 이민 정책을 추진 중인 미국이 전 세계 동맹국의 이민 정책과 관련된 문제점 조사에 착수했습니다.미 국무부는 엑스(X·옛 트위터) 계정에 올린 글에서 "대규모 이민은 서구 문명에 존재적 위협을 가하며 미국의 핵심 동맹국의 안정을 훼손한다"며 "오늘 국무부는 미국 대사관들에 (주재국의) 대규모 이민 정책이 인권과 공공 안전에 미치는 영향을 보고하라고 지시했다"고 밝혔습니다.이어 "미국 당국자들은 이제 이민자 범죄와 인권 침해에 관대하거나 자국민을 희생시키면서 이민자를 우선시하는 이중 체계를 만드는 서방 국가의 정책들을 면밀히 조사할 것"이라고 덧붙였습니다.국무부는 또한 "미국은 우리 동맹국의 주권을 지지하며, 이들 국가 정부에 대규모 이민에 대해 우려하는 점증하는 국민들과 건설적으로 소통하길 촉구한다"며 "미국은 우리 동맹국들이 대규모 이민이라는 글로벌 위기를 해결하는 데 도움을 줄 준비가 돼 있다"고 강조했습니다.국무부의 이러한 언급은 전 세계의 미국 공관을 활용해 주재국의 이민정책이 해당 국가에 미치는 악영향에 대한 종합 보고서를 만들어 해결 방안을 제시하겠다는 취지로 풀이됩니다.특히 이는 트럼프 대통령의 반(反)이민, 고립주의 정책과 맞닿아 있으며, 대규모 이민 탓에 시름해온 유럽의 서방 동맹국들을 겨냥한 것으로 보입니다.트럼프 대통령은 그간 유럽의 이민 정책에 대한 불만을 공개적으로 토로해왔습니다.그는 지난 9월 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회 고위급 회기 기조연설에서도 유럽 국가들이 심각한 문제에 빠져 있다면서 "그들은 지금까지 누구도 본 적 없는 대규모 불법 이민자들에게 침략당했다. 그들은 '정치적 올바름'을 선택했기에 아무것도 하지 않는 것"이라고 지적했습니다.트럼프 대통령은 또 "여러분은 미국이 지금 하는 것처럼 국경을 통제할 권리가 있다"며 "자랑스러운 나라들은 그들의 공동체를 보호해야 하며, 다른 관습과 종교 등을 가진 사람들로 인해 사회가 압도당하지 않도록 해야 한다"고 자신이 추진중인 것과 같은 강경 반이민 정책 도입을 권고했습니다.(사진=게티이미지코리아)