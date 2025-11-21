'다카이치 응원' 타이완, 일본 후쿠시마 식품 수입 제재 전면 해제

다카이치 사나에 일본 총리의 '타이완 유사시 개입' 시사 발언 이후 중국이 일본산 수산물 수입을 중단하자, 타이완이 일본 후쿠시마산 식품 수입에 부과했던 제재를 모두 해제했습니다.



AFP통신에 따르면 타이완 식약서는 21일 "일본산 식품에 대한 안전 관리 조치가 정상화된다"면서 이는 즉시 발효한다고 밝혔습니다.



이어 2011년 이후 국경 검역으로 일본산 식품 27만 건을 방사능 시험한 결과 통과하지 못한 경우가 0%였다면서 "일본산 식품의 추가적인 방사능 노출 위험에 대한 위험 평가는 '무시해도 될 수준'"이라고 말했습니다.



앞서 2011년 3월 11일 동일본 대지진에 따른 일본 후쿠시마 원자력발전소 폭발 사고와 원전 오염수 유출과 관련, 타이완 정부는 원전 주변 지역 식품의 수입을 전면 금지했다가 2022년과 2024년 일부 제재를 완화했습니다.



타이완의 이번 조치로 일본산 식품에 대한 특정한 수입 통제 조치를 유지하는 국가는 중국(홍콩·마카오 포함)과 러시아, 한국 정도만 남게 됐다고 타이완 당국은 밝혔습니다.



이번 조치는 다카이치 사나에 일본 총리의 '타이완 유사시 개입' 시사 발언으로 중국과 일본 간 갈등이 격화하는 가운데 나왔습니다.



다카이치 총리가 지난 7일 타이완이 중국의 공격을 받으면 일본이 자위권 차원에서 무력 개입할 수 있다고 시사한 뒤 중국이 여행·유학 자제령과 일본산 수산물 수입 재중단 등 경제 보복 카드를 꺼내들었습니다.



이후 라이칭더 타이완 총통은 20일 일본산 해산물로 만든 초밥을 먹는 사진을 올렸고, 주일 타이완대사 격인 리이양 주일 타이베이경제문화대표처 대표는 이날 일본 농수산물을 적극 구매하자고 호소하기도 했습니다.



일본 정부는 타이완이 "타이완 측 결정은 (동일본 대지진) 피해 지역 부흥을 후원하는 것으로 환영한다"면서 "여러 기회를 통해 타이완 측에 과학적 근거에 기초한 규제의 조기 철폐를 요구해 왔다"고 설명했습니다.



일본 지지통신은 "중국이 타이완 유사시를 둘러싼 다카이치 총리의 발언에 반발해 일본산 수산물 수입을 사실상 중지한 가운데, 라이칭더 정권은 대조적으로 수입 시 장애를 없애 일본에 대한 우호 자세를 과시한 형국"이라고 해설했습니다.