구글이 학벌주의를 영원히 무너뜨린 순간 / 오목교 전자상가

구글이 학벌주의를 영원히 무너뜨린 순간

AI 대통합 수능 매치! 과연 1등은 누구일까요?

구글 제미나이 3.0을 필두로 GPT-5.1, 클로드 소넷 등 최신 AI 모델들이 2026 수능을 풀었습니다.

개발자 사이트 github에는 2026년형 수학능력시험에 대한 결과는 생각보다 충격적입니다.

선택항목에 따라 약간의 차이는 있지만, 구글 제미나이 3.0과 OpenAI GPT5.1은 국어, 영어, 수학, 한국사에서 만점을 받았고습니다.

특히 구글 제미나이3.0 모델은 과학탐구 영역에서 최고점 기준 단 한 개만 틀리는 기염을 토했습니다.

국내 최고 대학 입학이 충분히 가능한 수치인 셈이죠.

이렇게 AI의 성능이 늘어난 이유는, 특히 구글 제미나이 3.0 모델의 수능 성적이 압도적인 이유는 바로 '멀티모달' 해석 능력 때문입니다.

'멀티모달'은 인공지능이 텍스트와 이미지를 넘어 비디오·오디오까지 이해하는 능력을 의미하는데요, 모델별 멀티모달 성능 격차에 따라 탐구 영역에서의 점수 차가 적나라하게 점수로 드러납니다.

특히 인간의 시선을 그대로 재현한 1인칭 시험 영상 테스트에서 제미나이 3.0이 보여준 퍼포먼스는 소름 돋을 정도죠.

AI 기술이 어디까지 왔는지, 그리고 앞으로 어디로 갈지 궁금하신가요?

AI 모델별 2026 수능 성적표, 지금 영상에서 확인해 보세요!
