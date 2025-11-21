손흥민 vs 뮐러…'월클 맞대결' 관심 폭발

<앵커>



손흥민을 앞세운 LA FC가 토마스 뮐러가 이끄는 밴쿠버와, 모레(23일) 8강 플레이오프를 치르는데요. 이전 소속팀과 대표팀에서 수차례 맞붙었던 손흥민과 뮐러, 두 월드클래스의 미국 무대 첫 맞대결에 관심이 집중되고 있습니다.



이정찬 기자입니다.



프리미어리그 득점왕이자 한국 축구의 아이콘 손흥민과, 바이에른 뮌헨과 독일대표팀의 전설 뮐러는, 지난 8월 나란히 미국으로 건너와 새로운 리그에서도 월드 클래스의 위용을 뽐냈습니다.



그리고 플레이오프 8강전에서 첫 맞대결을 앞두자, 뮐러가 10여 년 전 분데스리가에서 손흥민과 맞대결 전적을 언급하며 먼저 도발에 나섰습니다.



[토마스 뮐러/밴쿠버 공격수 : 우리(바이에른 뮌헨)가 매번 손흥민을 몰아붙였죠. 아마 8대 2 혹은 9대 1로 이겼을 겁니다.]



반면 2018년 러시아 월드컵 독일전에서 '쐐기골'을 터뜨려 뮐러의 16강 진출 희망을 무너뜨렸던 손흥민은, 뮐러에 대한 언급 대신 더 높은 곳을 바라보고 있다고 밝혔습니다.



[손흥민/LAFC 공격수 : 우승 욕심이 없다고 하면 분명히 축구를 그만둬야 하는 상황이라고 생각하고, 축구를 하는 이유는 분명히 이기기 위해서 하는 거고.]



두 슈퍼스타의 맞대결에 MLS 사무국은 물론, 현지 언론들의 관심이 집중된 가운데,



[샤차 클리에스탄/미국 국가대표 출신 해설가 : 두 슈퍼스타의 맞대결입니다. 두 선수 모두 입단 후 환상적인 모습을 보여줬고, 소속팀을 확 바꿔놨습니다.]



8강 단판 승부가 펼쳐질 5만 4천석 규모의 밴쿠버 경기장은, 일찌감치 입장권이 매진돼 역대 최다 관중 기록도 점쳐지고 있습니다.



