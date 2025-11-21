'갑자기 밀치고 머리채 잡더니 결국…' 강남서 여성 피습

<앵커>



오늘(21일) 오전 서울 강남의 한 미술학원에서 50대 남성이 20대 여성에게 흉기를 휘두르고 달아났습니다. 자신이 학원에 채용되지 않았다는 이유로 범행을 저지른 건데, 경찰은 이 남성을 긴급체포했습니다.



신정은 기자가 취재했습니다.



<기자>



검은 모자와 마스크를 쓴 남성이 학원 건물 안으로 들어오고, 잠시 후 여성을 뒤로 밀치더니 주먹을 마구 휘두릅니다.



저항하려는 여성의 머리채를 잡고 있는 힘껏 넘어뜨리기는 남성.



흉기를 꺼내더니 여성을 위협하기 시작합니다.



오늘 오전 11시 50분쯤, 서울 강남의 한 미술학원에서 50대 남성 A 씨가 20대 여성 B 씨에게 흉기를 휘둘렀습니다.



A 씨는 지난달 미술학원 근무를 희망하며 면접을 봤는데 자신이 직원으로 채용되지 않은 것에 불만을 품고 범행한 것으로 전해졌습니다.



미리 준비한 흉기로 건물 3층에서 근무하던 강사를 공격한 겁니다.



[목격자 : 이미 B 선생님 피 흘리고 있었던 거고 그 사람은 위협적으로 붙어 있었던 거죠.]



B 씨는 목과 손을 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 생명에 지장은 없는 것으로 알려졌습니다.



A 씨는 범행 후 현장을 벗어나 택시를 타고 도주했는데, 경찰은 오후 1시쯤 서울 지하철 6호선 망원역 승강장에서 A 씨를 살인미수 혐의로 긴급체포했습니다.



A 씨는 별다른 저항을 하지 않고 경찰에 순순히 붙잡힌 것으로 전해졌습니다.



경찰은 A 씨를 상대로 정확한 사건 경위와 범행 동기를 조사하고 있습니다.



(영상편집 : 오영택, VJ : 김형진)