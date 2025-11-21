"국무회의 적법했다는 여론 있다" 윤, CCTV 심리 요구

<앵커>



윤석열 전 대통령이 계엄 국무회의에서 실질적인 심의가 이뤄졌다며 계엄 국무회의의 적법성을 거듭 강조했습니다. 그러면서, 비상계엄 당시 대통령실 CCTV 영상이 증거로 제출돼야 한다고 주장했습니다.



백운 기자의 보도입니다.



윤석열 전 대통령은 오늘(21일) 체포 방해 혐의 등 공판에서 대통령실 CCTV 영상의 심리 필요성을 제기했습니다.



외관을 갖추기 위한 회의였다는 특검팀 주장과 달리 실질적인 심의가 이뤄졌단 점을 소명하겠다는 겁니다.



윤 전 대통령은 직접 발언에 나서 자신이 아무 국무위원이나 부른 게 아니었다고 주장했고,



[윤석열/전 대통령 : 여덟 명의 필수 기본 멤버는 대통령이 이미 정해놨고, 국무회의에 필요한 어떤 실질 심의가 이루어지게 하기 위한 이런 점들이 갖춰졌다는 것을….]



앞서 한덕수 전 총리 공판 등에서 영상이 공개되면서 당시 회의가 적법하다는 여론이 생겼다고 말하기도 했습니다.



[윤석열/전 대통령 : 여론이 '이거 국무회의 제대로 한 거 아니냐', 이런 것들이 나오기 때문에 심의권이 박탈됐느냐, 하는 부분에 대한 판단을 하는 데 좀 선결적으로 중요한 부분이 될 수 있다는 점을 말씀을 드리겠습니다.]



이에 특검팀은 불참 국무위원의 심의권을 침해했다는 게 쟁점이지, 회의가 어떻게 이뤄졌는지는 쟁점이 아니라고 맞받았습니다.



오늘 법정에서는 1차 체포영장 집행 불발 뒤인 지난 1월 7일, 윤 전 대통령과 김성훈 전 경호처 차장이 나눈 보안앱 메시지도 공개됐습니다.



윤 전 대통령이 국군통수권자의 안전만 생각하라는 취지의 메시지를 보내고, 김 전 차장은 '흔들림 없이 숭고한 의무를 수행하겠다'고 답하는 내용입니다.



김 전 차장은 2차 체포영장 집행을 닷새 앞두고는 윤 전 대통령에게, '길바닥에서 고생하는 지지자를 생각하며 결연한 의지를 다지겠다'는 메시지를 보내기도 했습니다.



