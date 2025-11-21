"입장 일관" 입 연 다카이치…미국 "'일 방위' 공약 확고"

<앵커>



중국의 '한일령'이 시작된 이후 처음으로 다카이치 일본 총리가 이번 사태에 대한 입장을 밝혔습니다. 정부의 입장은 일관되어 있다며, 사실상 타이완 관련 발언을 철회하지 않겠다는 뜻을 내비쳤습니다. 중일 갈등이 깊어지는 가운데, 미국은 일본에 대한 지원 사격에 나섰습니다.



먼저, 도쿄에서 문준모 특파원입니다.



<기자>



다카이치 총리는 주요 20개국 정상회의 참석을 위해 출국하기 전, 이번 사태의 발단이 된 타이완 유사시 발언을 철회할 것이냐는 질문에 이렇게 답했습니다.



[다카이치 사나에/일본 총리 : 실제 발생한 사태의 개별적, 구체적 실태에 따라 정부가 모든 정보를 종합적으로 판단하게 됩니다. 정부의 입장은 일관됩니다.]



사실상 철회하지 않겠다는 뜻을 내비친 겁니다.



그러면서도 중국과의 관계 개선 의지를 밝혔습니다.



[다카이치 사나에/일본 총리 : (지난 회담에서) 시진핑 주석과 전략적 호혜 관계 추진과 건설적이고 안정적인 관계 구축이라는 큰 방향성을 확인했습니다. 이런 생각에 일절 변함이 없습니다.]



약 2시간 뒤 중국 정부는 발언 철회 없이는 관계 회복도 없다고 맞받았습니다.



[마오닝/중국 외교부 대변인 : 일본이 진심으로 전략적 호혜 관계를 발전시키고자 한다면 잘못된 발언을 철회한 뒤 실제 행동으로 보여야 합니다.]



해결의 실마리가 보이지 않는 가운데 미국은 일본에 대한 지원 사격에 나섰습니다.



미 국무부 수석 부대변인은 "일본이 관할하는 센카쿠 열도를 포함해 미일 동맹과 일본 방위에 대한 우리의 공약은 확고하다"고 강조했습니다.



주일 미국 대사도 일본 외무상을 면담한 뒤 지지 입장을 밝혔습니다.



[조지 글라스/주일 미국대사 : 다카이치 총리 발언에 대한 중국 측의 도발적 언동과 경제적 위협은 전혀 유익하지 않고 지역 안정을 해칩니다.]



집권 자민당은 쉐젠 주오사카 중국 총영사가 다카이치 총리를 겨냥해 "더러운 목을 벨 수밖에 없다"고 쓴 것을 문제 삼아, 총영사가 주최하는 행사를 보이콧하기로 했습니다.



