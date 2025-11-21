송교창·최준용, 부상으로 농구 대표팀 하차…"대체 선수 발탁"

▲ 농구 대표팀 임시 사령탑 맡은 전희철 감독

'만리장성' 중국과 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아예선 2연전을 앞둔 한국 농구 대표팀이 부상 악재를 마주했습니다.대표팀은 부상을 당한 송교창과 병원에서 정밀 검사를 받던 최준용을 제외한 10명의 선수와 오후부터 충북 진천 국가대표선수촌에서 훈련을 시작했고, 오는 26일 중국으로 출국합니다.지난 12일 창원 LG의 슈터 유기상이 허벅지 부상으로 소집에서 제외된 데 이어, 20일에는 부산 KCC의 송교창과 최준용이 고양 소노전에서 다치면서 대표팀은 연이어 변수를 맞았습니다.송교창은 오른쪽 발목의 전거비인대·종비인대·내측인대가 완전히 파열돼 6주 진단을 받았고, 최준용은 오른쪽 허벅지 대퇴광근 염좌로 1~2주간의 재활이 필요하다는 소견을 받아 이번 대표팀에서 소집 해제됐습니다.대표팀은 대체 선수를 발탁할 예정입니다.대표팀은 이달 28일 중국과 월드컵 아시아 예선 원정 경기를 치르고, 다음 달 1일 원주로 중국을 불러들여 다시 맞붙습니다.(사진=연합뉴스)