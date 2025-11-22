중국 vs 대만, 쥐 잡듯 '반대세력' 색출하고 군사 대비, '역사전'까지?...양안 갈등 임계점 향할까 / 딥빽 / 비디오머그

다카이치 사나에 일본 총리의 지난 7일 '타이완 유사시 개입' 시사 발언을 두고 중일 갈등이 악화일로로 치닫고 있습니다.



이런 상황 속에서 중국과 타이완은 서로에 대한 견제 조치를 전방위적으로 강화하는 모습인데요.



저희는 최근 중국과 타이완 당국 각각의 조치를 군사적 차원의 대응, '반대 세력' 색출 및 사법 처리, 그리고 '역사전' 강화, 이렇게 세 갈래로 정리해 살펴봤습니다.



이러한 최근 추세를 보면 양안이 서로를 향해 '과거보다 더 촘촘하게 견제를 강화하고 있다'는 분석이 나오는데 그 이유는 무엇일까요?



또 전문가의 의견과 여론조사를 토대로 양국의 견제 조치가 더욱 강경해진 배경이 무엇인지, 그리고 타이완 사람들의 의견은 어떤지 알아봤습니다.



지금 함께 보시죠.



※ 인터뷰 : 지은주 고려대학교 정치연구소 연구교수



