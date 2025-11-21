뉴스

[빅토픽] '신정동 연쇄살인범' 찾았다…10년 전 사망한 빌딩 관리인

SBS 뉴스
작성 2025.11.21 20:00 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
[뉴스헌터스]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 박선영 앵커
■ 대담 : 김빅토리아노 아나운서
--------------------------------------------

- 2005년 서울 신정동서 20대·40대 여성 피살
- 8년간 수사 끝에 2013년 '미제 사건'으로 전환
- '신정동 연쇄살인' 범인, 20년 만에 밝혀져
- 범인, 2015년 사망 후 화장 처리
- 2016년 미제사건 전담팀에서 수사 재개
- 경찰, 속옷·노끈 등에서 동일한 DNA 확인
- 경찰, 전국 1,514명 유전자 채취·대조
- 당시 60대 빌딩 관리인, 유력 용의자로 특정
- 국과수 감정 결과 '범인과 일치'
- '엽기토끼 사건'과는 무관한 것으로 확인
- 2006년 '엽기토끼 사건' 당시, A 씨는 수감 상태
- 범인 사망으로 '공소권 없음'…사건 종결 예정

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지