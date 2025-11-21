[빅토픽] '신정동 연쇄살인범' 찾았다…10년 전 사망한 빌딩 관리인

[뉴스헌터스]
- 2005년 서울 신정동서 20대·40대 여성 피살
- 8년간 수사 끝에 2013년 '미제 사건'으로 전환
- '신정동 연쇄살인' 범인, 20년 만에 밝혀져
- 범인, 2015년 사망 후 화장 처리
- 2016년 미제사건 전담팀에서 수사 재개
- 경찰, 속옷·노끈 등에서 동일한 DNA 확인
- 경찰, 전국 1,514명 유전자 채취·대조
- 당시 60대 빌딩 관리인, 유력 용의자로 특정
- 국과수 감정 결과 '범인과 일치'
- '엽기토끼 사건'과는 무관한 것으로 확인
- 2006년 '엽기토끼 사건' 당시, A 씨는 수감 상태
- 범인 사망으로 '공소권 없음'…사건 종결 예정
