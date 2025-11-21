법무부 "소망교도소 직원, 김호중에게 금전 요구하며 협박"

▲ 가수 김호중

이미지 확대하기

법무부가 음주운전 뺑소니 혐의로 구치소에 수감 중인 가수 김호중 씨에게 금전을 요구한 민영교도소 직원을 고발하기로 했습니다.법무부는 오늘(21일) 보도자료를 내고 "소망교도소 직원 A 씨가 김 씨에게 금전 차용을 요구한 사실과 그 과정에서 협박 행위도 있었음을 확인했다"고 밝혔습니다.법무부는 소망교도소장에게 A 씨를 뇌물요구죄, 공갈미수죄, 청탁금지법 위반죄로 수사기관에 형사고발하고 중징계 조치하라고 명령했습니다.앞서 법무부는 지난 9월 A 씨가 김 씨에게 4천만 원을 요구한 정황이 있다는 보고를 받고 서울지방교정청에 진상 조사를 지시했습니다.A 씨는 김 씨에게 '내가 너를 소망교도소에 들어올 수 있도록 뽑았으니 대가로 4천만 원을 달라'고 요구한 것으로 알려졌습니다.다만, 실제로 금전이 오가지는 않은 것으로 전해졌습니다.소망교도소는 국내에서 유일한 민영교도소로, 공무원이 아닌 별도로 채용된 민간인 직원들이 교도관 업무를 수행하는 것으로 알려졌습니다.김 씨는 지난 5월 징역 2년 6개월의 실형이 확정된 뒤 8월 서울구치소에서 소망교도소로 이감됐습니다.(사진=소망교도소 공식 SNS 갈무리, 연합뉴스)