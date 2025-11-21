뉴스

FA 박해민, 원소속팀 LG와 4년 65억 원에 계약

배정훈 기자
작성 2025.11.21 17:49 조회수
FA 박해민, 원소속팀 LG와 4년 65억 원에 계약
▲ LG 스포츠단 김인석 사장(왼쪽)과 박해민.

자유계약선수(FA)인 외야수 박해민(35)이 원소속팀 LG 트윈스에 잔류합니다.

LG는 오늘(21일) "박해민과 계약기간 4년, 총액 65억 원(계약금 35억 원, 연봉 25억 원, 인센티브 5억 원)에 FA 계약을 했다"고 발표했습니다.

박해민은 "좋은 조건으로 계약할 수 있게 제안해 준 구단에 감사하다"며 "앞으로 더 많은 우승으로 팬들에게 보답하겠다"고 밝혔습니다.

LG는 "다른 팀에서도 좋은 조건의 제안을 했는데 LG와 함께해줘 고맙다"며 "앞으로도 팀과 함께 큰 도약을 이뤄나가길 기대한다"고 전했습니다.

박해민은 2021시즌을 마친 뒤 첫 FA 자격을 획득해 당시 LG와 계약기간 4년 총액 60억 원에 계약했습니다.

그는 이적 첫해인 2022년부터 올해까지 4년 연속 정규시즌 전 경기에 출전했고, 매년 타율 0.260 이상, 20도루 이상을 기록했습니다.

2025시즌엔 타율 0.276, 49도루를 성공했고 리그 최고 수준의 수비력을 바탕으로 팀의 통합 우승에 기여했습니다.

박해민은 이번 스토브리그에서 LG를 포함해 다수의 구단으로부터 러브콜을 받았으나 고심 끝에 친정팀에 잔류했습니다.

박해민은 내일 서울 잠실구장에서 열리는 팬들과 함께하는 자선행사에 참석해 팬들에게 직접 감사 인사를 전할 예정입니다.

박해민은 이번 스토브리그에서 다섯 번째로 계약을 체결했습니다.

이에 앞서 박찬호와 조수행(이상 두산 베어스), 강백호(한화 이글스), 한승택(kt wiz)이 계약을 마쳤습니다.

남은 FA는 16명입니다.

(사진=LG 트윈스 제공, 연합뉴스)
배정훈 기자 사진
배정훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

