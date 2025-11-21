유승준, 국내 음반 참여…저스디스 신곡 '홈 홈' 피처링

▲ 음악 녹음 중인 유승준

병역 기피 의혹으로 국내 입국이 제한된 가수 유승준(49)이 래퍼 저스디스의 새 앨범 수록곡에 피처링으로 참여했습니다.유승준은 20일 발매된 저스디스의 새 앨범 '릿'(LIT)의 마지막 트랙 '홈 홈'(HOME HOME)에 참여했습니다.국내에서 유승준이 참여한 새 음원이 나오는 것은 지난 2019년 1월 자신의 앨범 '어나더 데이'(Another Day) 이후 약 7년 만입니다.강한 사회 비판 가사가 담긴 이 곡의 크레딧에는 피처링 가수의 이름이 없습니다.그러나 음악 팬들 사이에서는 발매 후 해당 곡에 두 개의 목소리가 나오고, 저스디스가 아닌 또 하나의 목소리가 유승준과 비슷하다는 의견이 나왔습니다.이후 저스디스가 공식 유튜브 채널에 올린 신보 제작기 영상에 유승준이 등장하면서 그의 피처링 참여는 기정사실이 됐습니다.유승준은 이 영상에서 스튜디오에서 녹음에 집중하는 모습을 보였습니다.또 음악 작업 중인 파일명이 '홈 홈 - YSJ - 아카펠라'(Home Home - YSJ - Acapella)였는데, 'YSJ'가 유승준의 이니셜이라는 점에서 '홈 홈' 속 목소리가 유승준이라는 관측에 힘을 실었습니다.1990년대 가요계에서 큰 인기를 누린 유승준은 한국 국적 대신 미국 시민권을 얻어 병역 의무를 기피했다는 논란에 휩싸이며 2002년 한국 입국이 제한됐습니다.그는 2015년 8월 만 38세가 되자 LA 총영사관에 재외동포(F-4) 체류 자격으로 비자 발급을 신청했지만 거부당하자 소송을 냈고 두 차례 대법원에서 승소했다.그러나 LA 총영사관이 지난해 6월 또다시 비자 발급을 거부했고 세 번째 소송의 항소심이 진행 중입니다.(사진=저스디스 유튜브 채널 캡처, 연합뉴스)