넷플릭스-콘진원 '프로덕션 아카데미' 2년간 2천300명 수료

▲ KOCCA x NETFLIX 프로덕션 아카데미

넷플릭스는 한국콘텐츠진흥원(콘진원·KOCCA)과 협력해 국내 영상콘텐츠 제작 인력 역량 강화를 위해 진행한 'KOCCA x NETFLIX 프로덕션 아카데미'가 2년간 약 2천300명의 수료생을 배출했다고 21일 밝혔습니다.앞서 넷플릭스는 2023년 4월 콘진원, 영화진흥위원회와 업무협약을 체결하고 한국 콘텐츠 제작 인력의 글로벌 실무 역량 강화와 K-콘텐츠 산업 경쟁력 제고를 목표로 넷플릭스 관계자와 국내외 업계 전문가들이 강연자로 참여해 글로벌 현장에서 실제 활용되는 제작 기술, 협업 프로세스, 품질 관리 노하우 등을 심도 있게 전하는 교육과정을 운영하기로 했습니다.지난해에 이어 올해는 6~11월 8개 교육과정이 진행됐으며 1천148명이 수료했습니다.과정은 ▲ K-콘텐츠 글로벌 더빙 교육 ▲ 이노베이션 워크숍 ▲ 프로덕션 사운드 워크숍 ▲시각효과(VFX)·버추얼 프로덕션 워크숍 ▲ OTT(온라인 동영상 서비스) 시리즈 기획 캠프 ▲ OTT 시리즈 기획·연출 워크숍 ▲ 글로벌 자막 현지화 워크숍 ▲ 예능 시각효과(VAF) ACES(아카데미 컬러 인코딩 시스템) 컬러 매니지먼트 교육 등으로 구성됐습니다.또 넷플릭스 제작 현장에서 4개월간 직무를 경험할 수 있는 인턴십 프로그램도 함께 운영했습니다.넷플릭스 관계자는 "아카데미를 통해 국내 신진 창작자들이 최신 기술과 글로벌 표준 제작 프로세스를 습득하고 제작 현장에 직접 적용함으로써 작품의 완성도와 효율성을 높일 수 있게 되기를 바란다"며 "넷플릭스는 앞으로도 한국콘텐츠진흥원과 함께 단기 교육 프로그램을 넘어 한국 창작 생태계와의 동반 성장을 위해 지속 노력할 계획"이라고 밝혔습니다.전우영 한국콘텐츠진흥원 콘텐츠기반본부장 직무대행은 "아카데미가 국제 제작 기준과 최신 기술을 직접 익히는 실질적 통로가 됐다"며 "현장에서 바로 쓰이는 전문 기술과 표준 절차를 체계적으로 습득해 작품의 완성도와 제작 효율을 한층 높이는 계기가 되기를 바란다"라고 말했습니다.(사진=넷플릭스 제공, 연합뉴스)