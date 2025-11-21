이 대통령, G20 열리는 남아공으로 출발…이틀간 다자외교 집중

▲ 이집트 공식 방문을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 현지 시간 21일 남아공 G20 정상회의 참석을 위해 카이로 국제공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다.

중동·아프리카를 순방 중인 이재명 대통령은 현지 시간 21일 2박 3일간의 이집트 공식 방문을 마무리하고 주요 20개국(G20) 정상회의가 열리는 남아프리카공화국으로 출발했습니다.이 대통령은 이날 오전 카이로 국제공항에서 이집트 측의 배웅을 받으며 대통령 전용기인 공군 1호기에 탑승했습니다.아랍에미리트(UAE) 국빈 방문 이후 지난 19일 카이로에 도착한 이 대통령은 이튿날 오전 이집트 정부의 공식 환영식으로 일정을 시작했습니다.이후 압델 파타 알시시 대통령과 111분간 정상회담을 갖고 방산 협력 확대와 포괄적 경제동반자협정(CEPA) 추진에 뜻을 모았습니다.이 대통령은 카이로대 연설에서는 평화·번영·문화 3대 축으로 구성된 중동 외교 구상 '샤인(SHINE) 이니셔티브'를 발표했습니다.이는 안정(Stability)과 조화(Harmony), 혁신(Innovation), 네트워크(Network)와 교육(Education)으로 구체화되며 중동·한반도 평화를 위한 공동 노력, 방산·첨단 기술 협력 및 인적 교류 확대 등을 포함하고 있습니다.이 대통령은 동포간담회에서도 "이집트와 대한민국 간의 교류와 소통, 협력을 확대하는 게 대한민국의 국익에도 도움 되고 이집트 발전에도 크게 도움이 될 것 같다"며 양국 간 직항 항공편 마련 등 교류를 활성화하겠다는 의지를 드러냈습니다.이 대통령은 이날 오후 늦은 시간 남아공 요하네스버그에 도착, 이튿날부터 G20 회원국 자격으로 이틀간 열리는 정상회의에 참석할 예정입니다.(사진=연합뉴스)