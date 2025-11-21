"중국이 안 가면 우리가 여행 가자"…타이완 정치권, 일 총리 응원

▲ 라이칭더 타이완 총통의 '초밥 인증샷'과 아베 신조 전 총리의 '파인애플 인증샷'

라이칭더 타이완 총통의 '일본 초밥 인증샷' 이후 타이완 정치권에서 일본 여행을 독려하거나 일본을 응원하는 목소리가 잇달아 나오고 있습니다.중국이 타이완산 파인애플 수입을 금지하자 아베 전 총리가 '파인애플 인증샷'을 올렸던 2021년 당시의 연대 분위기가 재현되고 있습니다.중앙통신사(CNA)와 자유시보 등 타이완 매체들에 따르면 타이완 집권당인 민진당의 치우이잉 입법위원(국회의원)은 타이완 국적기 항공사와 관광청이 일본 여행에 대한 지원 정책을 추진할 것을 촉구했습니다.그는 오늘(21일) 입법원에서 쉬즈제, 리바이이, 린추인, 황제 등 같은 당 소속 동료 의원들과 기자회견을 열어 타이완과 일본 간 우호를 강조하면서 이같이 밝혔습니다.또 "우리는 이번 기회를 빌려 '일본 유사시는 곧 타이완 유사시'라고 외쳐야 한다"라면서 "1천 타이완달러(4만 7천 원) 일본행 항공기 할인 지원 제공 등의 즉각적인 일본 지지를 보여주자"고 덧붙였습니다.린추인 의원은 과거 아베 전 총리가 타이완 농산물을 먹으며 타이완을 지지했던 일을 언급하며 타이완은 당시의 은혜를 크게 갚아야 한다는 취지로 말했습니다.황제 의원은 "타이완은 일본이 외롭다고 느끼지 않게 해야 한다"라면서 "일본 수산물 더 많이 구매하기, 일본 여행 더 많이 가기 등의 실제 행동으로 보여줘야 한다"고 주장했습니다.타이완 남부 가오슝시(市) 시장도 지원 사격에 나섰습니다.민진당 소속인 천치마이 가오슝시장은 이날 가오슝시 의회에서 취재진과 만나 "가오슝시는 다카이치 일본 총리를 지지한다"며 향후 일본과의 교류를 강화할 것이라고 밝혔습니다.그는 이어 다카이치 총리가 동아시아 안보 정세에 매우 밝기 때문에 타이완과 일본이 지속해서 신뢰와 교류 기반을 다지는 것이 중요하다고 강조했습니다.앞서 중국이 다카이치 총리의 '타이완 유사시 개입' 시사 발언을 문제 삼아 일본산 수산물 수입 금지 조치를 재개하자 라이 총통은 지난 20일 일본산 해산물로 만든 초밥을 먹는 사진을 올렸습니다.'친미·반중' 성향인 그는 타이완산 오징어와 일본 홋카이도산 가리비 등이 들어간 초밥을 가리키며 "타이완과 일본의 굳건한 우의를 잘 보여준다"고 말했습니다.(사진=라이칭더 페이스북 및 아베 신조 전 총리 엑스 각각 캡처, 연합뉴스)