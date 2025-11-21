뉴스

방글라데시 다카 북동쪽서 규모 5.5 지진 발생

장선이 기자
작성 2025.11.21 16:30 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
방글라데시 다카 북동쪽서 규모 5.5 지진 발생
▲ 방글라데시 규모 5.5 지진 발생 위치

방글라데시 수도 다카에서 북동쪽으로 28㎞ 떨어진 곳에서 현지시간 오늘(21일) 오전 10시 38분 규모 5.5의 지진이 발생했다고 미국 지질조사국(USGS)과 유럽지중해지진센터(EMSC)가 밝혔습니다.

진앙은 북위 23.89도, 동경 90.58도이며 진원 깊이는 10㎞입니다.

USGS는 이번 지진으로 "일부 사상자와 피해가 발생할 가능성이 있으며, 영향은 상대적으로 국지적일 것"이라면서 4단계 경보 중 2단계인 황색 주의보를 발령했습니다.

방글라데시 기상 당국에 따르면 지진은 26초간 계속됐습니다.

다카에서는 큰 굉음과 함께 땅이 흔들리자 주민들이 겁에 질려 건물 밖으로 뛰쳐나왔으며, 일부는 울고 일부는 충격을 받은 듯했다고 AFP 통신이 전했습니다.

또 일부 가건물 등이 무너진 것이 목격되기도 했습니다.

방글라데시 보건 당국 관계자는 사상자는 파악되지 않았다고 말했습니다.

이웃 나라 인도에서도 진동이 감지됐지만, 역시 큰 피해는 보고되지 않았다고 로이터가 전했습니다.

(사진=구글 지도 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
장선이 기자 사진
장선이 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지