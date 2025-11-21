방글라데시 다카 북동쪽서 규모 5.5 지진 발생

▲ 방글라데시 규모 5.5 지진 발생 위치

방글라데시 수도 다카에서 북동쪽으로 28㎞ 떨어진 곳에서 현지시간 오늘(21일) 오전 10시 38분 규모 5.5의 지진이 발생했다고 미국 지질조사국(USGS)과 유럽지중해지진센터(EMSC)가 밝혔습니다.진앙은 북위 23.89도, 동경 90.58도이며 진원 깊이는 10㎞입니다.USGS는 이번 지진으로 "일부 사상자와 피해가 발생할 가능성이 있으며, 영향은 상대적으로 국지적일 것"이라면서 4단계 경보 중 2단계인 황색 주의보를 발령했습니다.방글라데시 기상 당국에 따르면 지진은 26초간 계속됐습니다.다카에서는 큰 굉음과 함께 땅이 흔들리자 주민들이 겁에 질려 건물 밖으로 뛰쳐나왔으며, 일부는 울고 일부는 충격을 받은 듯했다고 AFP 통신이 전했습니다.또 일부 가건물 등이 무너진 것이 목격되기도 했습니다.방글라데시 보건 당국 관계자는 사상자는 파악되지 않았다고 말했습니다.이웃 나라 인도에서도 진동이 감지됐지만, 역시 큰 피해는 보고되지 않았다고 로이터가 전했습니다.(사진=구글 지도 캡처, 연합뉴스)