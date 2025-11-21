다카이치 "시진핑과 확인한 중일 관계 방향성 변함 없어"

▲ 다카이치 사나에 일본 총리

다카이치 일본 총리가 지난달 31일 시진핑 중국 국가주석과 경주 정상회담에서 확인한 중일 관계 방향성에 대한 자신의 생각이 달라지지 않았다고 밝혔습니다.다카이치 총리는 오늘(21일) 총리 관저에서 중일 관계를 묻는 기자들의 질문에 "지난달 말에 시 주석과 전략적 호혜관계의 포괄적 추진과 건설적이고 안정적 관계 구축이라는 큰 방향성을 확인했다"며 "이러한 생각은 전혀 변함이 없다"고 강조했습니다.그는 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 '존립위기 사태'와 관련해 "어떤 사태가 존립위기에 해당하는지는 실제로 발생한 사태의 개별적이고 구체적 상황에 근거해 정부가 모든 정보를 종합적으로 판단해 결정할 것"이라고 설명했습니다.다카이치 총리는 "이러한 설명은 평화안전법제 제정 당시 아베 전 총리 이후 정부가 거듭해서 한 것"이라며 "이 답변을 반복해 말씀드리며 정부 입장은 한결같다"고 덧붙였습니다.다카이치 총리는 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 위해 이날 오후 남아프리카공화국으로 출국했습니다.그는 남아공에서 리창 중국 국무원 총리와 회담할 가능성에 대해선 "양자 회담은 참가국들 제안을 고려해 조율 중"이라고 말했습니다.다카이치 총리는 지난 7일 중의원(하원)에서 일본 현직 총리로는 처음으로 '타이완 유사시' 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 '존립위기 사태'에 해당할 수 있다고 말했습니다.타이완 문제를 '핵심 이익 중의 핵심'으로 간주하는 중국은 이에 강력히 반발해 일본 여행·유학 자제령을 내리고 일본산 수산물 수입을 다시 중단했습니다.중국 정부는 G20 정상회의를 계기로 중일 정상 간 만남은 예정돼 있지 않다고 거듭 밝혔습니다.