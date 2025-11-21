한-이집트 정상회담…"SHINE 이니셔티브로 상생"

<앵커>



이재명 대통령이 이집트 대통령과 정상회담을 갖고 경제, 문화, 방산 분야 협력을 확대하기로 했습니다. 카이로 대학 연설에서는 안정과 조화 등을 골자로 한 '샤인 이니셔티브'라는 중동 정책 비전도 제시했습니다.



강민우 기자입니다.



G20 정상회의 참석을 계기로 중동과 아프리카 4개국 순방에 나선 이재명 대통령이 두 번째 방문국인 이집트의 압델 파타 알시시 대통령과 정상회담을 했습니다.



[압델 파타 알시시/이집트 대통령 : (이재명 대통령의) 이번 방문이 양국 외교 관계 수립 30주년을 기념하는 해에 이루어져 더욱 뜻깊습니다.]



110여 분에 걸친 회담에서 양국 정상은 한반도와 중동 평화를 위한 한국과 이집트, 서로의 역할을 지지하고 자유무역협정, FTA와 비슷한 CEPA, 즉 포괄적 경제동반자협정을 추진하기로 했습니다.



양국 정부 간에 교육 분야 협력 양해각서와, 공연예술, 박물관 등 문화예술 분야 양해각서도 체결됐습니다.



이 대통령은 'K-방산' 세일즈도 이어갔습니다.



[이재명 대통령 : K-9 자주포 공동생산으로 대표되는 양국 방산 협력이 앞으로 FA-50 고등훈련기 및 천검 대전차 미사일 등으로 확대되기를 바란다고 했습니다.]



카이로 대학 연설에서 이 대통령은 안정과 조화, 혁신, 네트워크, 교육의 영문 앞 글자를 딴 새 중동 정책 비전 '샤인 이니셔티브'를 제시했습니다.



아랍의 적십자사 격인 적신월사에 1천만 달러를 기여하는 등 가자지구 재건 사업에 참여하고 이집트 학생의 한국 유학 기회를 확대하겠다고 약속했습니다.



[이재명 대통령 : 평화·번영·문화, 세 가지 영역에 걸친 '샤인 이니셔티브'를 토대로 중동과 한반도가 상생하는 미래를 함께 열어 나갈 것입니다.]



이 대통령은 현지 동포, 기업인들과 만찬 간담회를 끝으로 2박 3일간의 이집트 방문 일정을 마치고, 세 번째 순방국이자 G20 정상회의가 열리는 남아프리카공화국으로 향했습니다.



(영상취재 : 김남성, 영상편집 : 이재성)