'20년 미제의 끝' 신정동 연쇄 살인 사건…범인은 이미

<앵커>



20년 전 서울 신정동에서 벌어졌던 연쇄 살인 사건의 범인이 밝혀졌습니다. 경찰이 사망자의 DNA까지 확보해 대조한 결과, 10년 전 사망했던 성폭행 전과자인 것으로 확인됐습니다.



정윤식 기자가 보도합니다.



<기자>



지난 2005년 6월, 서울 양천구 신정동의 한 초등학교 옆 주차장에 20대 여성의 시신이 있다는 신고가 경찰에 접수됐습니다.



다섯 달 뒤 이번에는 멀지 않은 거리의 주택가에서 40대 여성의 시신이 발견됐습니다.



성폭행과 타살 흔적이 남아 있던 두 사람의 시신은 얼굴에 검정 비닐봉지가 씌워진 채 포대 자루에 싸여 있었습니다.



서울 양천경찰서는 당시 전담 수사팀을 구성해 8년 동안 수사를 벌였지만, 피의자를 특정하지 못했습니다.



잊힐 뻔한 사건은 서울경찰청 미제사건 전담팀에 의해 다시 조명됐습니다.



재수사에 착수한 경찰은 지난 2016년과 2020년 국립과학수사연구원에 현장에서 발견됐던 증거물을 재감정하도록 의뢰했습니다.



그 결과 1차 사건 피해자의 속옷과 2차 사건 피해자의 시신을 묶은 노끈에서 같은 DNA가 검출됐습니다.



동일범의 범죄임을 확인한 경찰은 이 DNA를 수사 대상자 23만여 명 중 피의자일 가능성이 큰 1천500명의 유전자와 대조했습니다.



그러나 일치하는 DNA는 없었습니다.



경찰은 사망자로 수사 대상을 확대해 연관성이 큰 56명을 추렸습니다.



이 가운데 지난 2006년 2월, 범행 장소와 가까운 신정동의 한 건물 관리인으로 일하다 강간치상 혐의로 현행범으로 체포된 장 모 씨를 유력한 용의자로 특정했습니다.



장 씨는 2015년 암으로 숨져 화장돼 유골이 없었는데, 경찰은 장 씨가 생전에 검진을 받았던 병원 40곳을 탐문해 검체를 확보하고 감정을 맡겼습니다.



그 결과, 2005년 발생했던 신정동 연쇄 살인범의 유전자와 일치하는 것으로 확인됐습니다.



경찰조사 결과 장 씨는 공휴일에 자신이 근무하던 건물을 찾은 피해자들에게 '정문이 잠겼으니 지하로 나가게 해주겠다'고 유인해 범행을 저지른 것으로 확인됐습니다.



경찰은 장 씨가 숨진 만큼 공소권 없음으로 사건을 종결할 예정입니다.



(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 윤태호)