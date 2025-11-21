뉴스

SBS, 일본 니혼TV와 파트너십 협정 체결

SBS가 일본 최대 민영 방송사인 니혼TV(이하 'NTV')와 콘텐츠 제작과 글로벌 시장 협력 등을 담은 파트너십 협정을 체결했다.

SBS 방문신 사장과 NTV 스기야마 요시쿠니 회장, 후쿠다 히로유키 사장 등 양사 경영진은 지난 20일 도쿄 NTV 본사에서 "한일 국교 정상화 60주년을 맞아 양사의 기존 협력을 전략적 파트너십으로 확대한다"는 데 의견을 같이하고 △콘텐츠 공동 기획 및 제작 △글로벌 콘텐츠 시장 공동 협력 △AI 기술 교류 등을 담은 새로운 협정을 체결했다.

방문신 사장은 "이번 파트너십 협정은 SBS와 NTV가 글로벌을 지향하는 한-일 방송 콘텐츠 얼라이언스를 구축했다는 점에서 의미가 크다"면서 "양사가 보도, 콘텐츠 제작, 글로벌 사업 등에서 실질적 협력이 강화되길 기대한다"고 밝혔다.

스기야마 NTV 회장도 "이번 협정서 개정은 양사의 견고한 협력 관계를 한 단계 업그레이드 시키는 것"이라며 "오늘은 새로운 관계가 시작되는 첫날로서 의미가 크다"고 말했다.

SBS와 일본 NTV는 1991년 당시 윤세영 SBS 사장(현 창업회장)과 사사키 NTV 사장이 제휴 협약을 체결한 뒤 34년간 파트너사로 협력해 왔다. 일본 NTV는 시가총액 9천900억 엔(한화 환산 9조 4천억 원)의 일본 최대 민영방송사로 2023년에는 유명 애니메이션 제작사인 '스튜디오 지브리'를 인수한 바 있다.

SBS는 21일 일본판 '스토브리그'를 공동 제작한 NTT 도코모 스튜디오와도 만나 한-일 미디어 콘텐츠 협력 강화 방안을 협의한다.

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
