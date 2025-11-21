송혜교, 청룡영화상 레드카펫 못 선 이유…"촬영 중 급히 와서"

배우 송혜교가 청룡영화상 시상식에 참석하고도 레드카펫에 못 선 이유가 밝혀졌다.



송혜교는 20일 SNS에 제46회 청룡영화상 시상식 중 포착된 자신의 모습을 올렸다. 공개된 영상은 송혜교가 정성일, 전여빈과 나란히 앉아 시상식을 즐기는 모습이었다.



또한 이날 시상식 의상을 담은 사진을 리트윗 하기도 했다. 짧은 단발머리에 은은한 화장을 하고 연분홍색 러플 드레스를 입어 청순함과 우아함이 돋보였다. 원 게시물에는 사진과 함께 "촬영 중 급히 와서 레카(레드카펫) 못 선 게 아쉬우니까"라는 글이 적혀 있었다.



송혜교는 시상식에 앞선 진행된 레드카펫에는 오르지 못했다. 그러나 시상식 중계 화면에는 여러 차례 포착됐다. 지인에 따르면 송혜교는 촬영 중 급히 와서 레드카펫에 서지 못했다. 그러나 시상식 시간에 맞춰 현장에 도착해 시상식은 처음부터 끝까지 관람할 수 있었다.



송혜교는 현재 공유, 차승원, 이하늬, 김설현 등과 함께 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'(가제) 촬영 중이다.



송혜교는 이날 '검은수녀들'로 여우주연상 후보로 올라 손예진('어쩔수가없다'), 이재인('하이파이브'), 이혜영('파과'), 임윤아('악마가 이사왔다')와 경쟁했다. 수상의 영예는 손예진에게 돌아갔다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)