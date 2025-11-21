'신정동 연쇄살인' 진범 확인…'엽기토끼' 납치미수는 오리무중 [자막뉴스]

2005년 서울 양천구 신정동 연쇄 살인 미제 사건의 피의자가 사건 발생 20년 만에 특정됐습니다.



서울경찰청 광역수사단 형사기동대는 신정동 연쇄살인 사건 피의자를 희생자들이 방문한 빌딩의 당시 건물 관리인이었던 A 씨로 최종 특정했다고 밝혔습니다.



하지만 A 씨는 이미 10년 전 사망해 공소권 없음으로 불송치 종결될 예정입니다.



2005년 6월 6일과 11월 20일 두 차례 서울 신정동에서 여성 2명이 잇따라 납치된 뒤 성폭행 당하고 살해됐습니다.



시신은 끈으로 묶인 채 한 초등학교 인근과 주택가 노상 주차장에 각각 유기됐습니다.



이 사건은 2015년 SBS 그것이 알고싶다에서 이듬해 같은 곳에서, 같은 수법으로 벌어진 여성 납치미수 사건을 동일범 소행으로 추정해 다루면서 널리 알려졌습니다.



범행을 저지른 시기나 사용한 도구, 사망에 이르게 한 방법 등을 따져보면 여성을 납치하려던 사람과 앞선 두 여성의 살인자가 같은 사람일 가능성이 높다는 추정이었습니다.



생존한 여성이 "숨었던 범인 윗집 신발장에 엽기토끼 스티커가 붙어 있었다"는 취지로 증언해 '엽기토끼 살인사건'으로도 불렸습니다.



하지만 경찰은 A 씨가 납치 미수 사건이 발생한 2006년 5월에는 별도의 강간치상 혐의로 수감돼 있었다며, 동일 인물이 아니라고 밝혔습니다.



연쇄 살인범 한 명이 경찰의 끈질긴 추격 끝에 밝혀졌지만, '엽기토끼' 납치 미수 사건 피의자는 여전히 미궁에 빠져 있는 셈입니다.



누리꾼들은 "A 씨의 신상을 공개하라"거나 "엽기토끼 피의자도 어서 잡아야 한다"는 반응을 보이고 있습니다.



경찰은 "앞으로도 살인범은 저승까지 추격하겠다"면서 "유가족께 깊은 애도와 위로의 말씀을 드린다"고 밝혔습니다.



