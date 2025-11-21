민주, 당 대표 예비 경선서 권리당원 투표 비율 25%→35%

▲ 대화하는 정청래-김병기
민주당이 당 대표 선출을 위한 예비 경선 투표에서도 권리당원 비중을 확대하는 방안을 추진합니다.
당 대표 선출 예비 경선에서 중앙위원 투표 반영 비율을 현행 50%에서 35%로 낮추고, 권리당원 유효 투표 반영 비율은 25%에서 35%로 상향 조정하는 겁니다.
민주당 조승래 사무총장은 오늘(21일) 당무위원회 부의사항 브리핑에서 이같이 밝혔습니다.
이와 함께 민주당은 대의원과 권리당원에게 모두 같은 투표권을 부여하는 '1인 1표제' 당헌 개정을 추진합니다.
당의 주요 당무와 정책에 관한 사항은 전 당원 투표에 부칠 수 있도록 하는 방안도 함께 추진합니다.
다만, 노동계와 취약지역에 대한 대표성이 저하될 수 있다는 지적에 따라 노동 대표성 보장을 명문화하는 조항을 추가하고, 중앙당의 각급 위원회를 구성할 땐 전략 지역 당원을 10% 이상 포함하도록 명시하기로 했습니다.
또 대의원의 실질적 권한을 보장하고자 전국 대의원으로 구성하는 정책 자문단을 신설하기로 했다고 조 총장은 밝혔습니다.
조 총장은 "1인 1표로 된다고 하더라도 대의원 제도가 없어지는 건 아니고, 대의 기구로서 전국 대의원은 있다"고 전했습니다.
