[D리포트] 새벽 서울 양천구 아파트 화재…주민 50명 병원 이송

김태원 기자
작성 2025.11.21 14:00 조회수
서울 양천구 신월동의 한 아파트.

오늘(21일) 새벽 5시 33분쯤 9층 규모 이 아파트의 1층 주차장에서 화재가 발생했습니다.

기둥으로 건물 상층부를 지지하는 필로티 구조의 1층 주차장에서 시작된 불은 발생 2시간 30여 분만인 오전 8시쯤 완전히 꺼졌습니다.

이 불로 아파트 주민 50명이 연기를 마시는 등 부상을 입고 병원으로 옮겨졌습니다.

[화재 목격자 : 자동차 엔진 터지는 소리가 많이 났던 것 같아요. 자다가 깰 정도였으니까 소리가 되게 컸어요.]

주민 27명은 스스로 대피했고, 또 다른 10명은 소방대원의 대피 유도를 받아 아파트에서 빠져나올 수 있었습니다.

옥상 등으로 대피한 주민 22명도 소방대원에 의해 구조됐습니다.

주차장에 있던 차량 18대가 완전히 불에 탔지만 다행히 불길이 아파트 세대로 번지지는 않은 것으로 파악됐습니다.

[이은와/양천소방서 소방행정과장 : 차량에서 화재가 발생했다는 신고가 들어와서 저희가 (원인을) 조사 중이고. 공동주택 안으로는 불길은 들어가지 않고 연기가 흡입된 상태입니다.]

새벽 5시 44분쯤 관할 소방서 인력을 모두 투입하는 대응 1단계를 발령한 소방당국은 인력 300여 명과 장비 90여 대를 동원해 아침 7시쯤 큰 불길을 잡고 한 시간 뒤 완전히 진화했습니다.

경찰과 소방 당국은 주차돼 있던 차량에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.

(취재 : 김태원, 영상취재 : 이상학, 영상편집 : 유미라, 화면제공 : 서울 양천소방서, 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
