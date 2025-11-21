김현아·김라경·박주아·박민서, 미국여자프로야구 진출

이미지 확대하기

▲ 미국여자프로야구리그에 진출한 한국 여자야구 선수 김현아(왼쪽 위), 김라경(오른쪽 위), 박주아(왼쪽 아래), 박민서(오른쪽 아래)

프로의 꿈을 키웠던 여자야구대표팀 포수 김현아와 에이스 김라경, 내야수 박주아, 박민서가 내년에 시작하는 미국여자프로야구리그(WPBL·Women's Pro Baseball League)에서 꿈을 펼칩니다.이들은 오늘(21일) 열린 WPBL 드래프트에서 각 구단에 지명받았습니다.김현아는 1라운드 전체 4순위로 보스턴, 김라경은 1라운드 전체 11순위로 뉴욕, 박주아는 2라운드 전체 33순위로 샌프란시스코, 박민서는 6라운드 전체 115순위로 뉴욕 유니폼을 입었습니다.WPBL은 1943년부터 1954년까지 열린 올-아메리칸 걸스 프로야구 리그 이후 처음으로 열리는 미국 여자프로야구리그입니다.로스앤젤레스, 샌프란시스코, 뉴욕, 보스턴 등 4개 팀은 내년 8월 1일부터 첫 시즌을 시작합니다.WPBL은 지난 8월 트라이아웃을 통해 드래프트 참가자를 선발했고, 이날 4개 구단은 총 120명의 선수를 뽑았습니다.이화여대를 졸업한 김현아는 여자야구대표팀의 주전 포수와 중심 타자를 맡는 기둥입니다.투수 리드 능력과 장타력을 갖춘 김현아는 현지 스카우트들에게 높은 평가를 받았습니다.김라경은 중학교 때부터 대표팀 활동을 했고, 서울대 체육교육과에 진학해 학업과 운동을 병행했습니다.2022년 팔꿈치 인대 접합 수술을 받은 뒤 긴 재활 과정을 거치면서도 프로 선수의 꿈을 포기하지 않았고, 이후 일본 실업리그에 진출해 활약을 이어갔습니다.경남 하동군 출신인 중앙대 재학생 박주아는 대표팀 주전 유격수와 중심 타자를 맡고 있는데, 강한 어깨와 안정적인 수비력이 일품입니다.박민서는 초·중학교 재학 시절 남자 선수들 사이에서도 빼어난 기량을 뽐내며 '천재 야구 선수'라는 별명을 얻었던 선수입니다.그는 고교 시절 열악한 환경 탓에 골프로 전향했으나 WPBL 출범 소식을 듣고 다시 야구 훈련을 시작했습니다.(사진=WPBL 홈페이지 캡처, 연합뉴스)