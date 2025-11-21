[날씨] 여전히 큰 일교차…내일 서울 낮 최고 14도

금요일인 오늘(21일) 큰 일교차 유의해 주셔야겠습니다.



오늘 아침에도 일부 내륙과 산지에서는 영하권의 추위가 나타났고요.



서울의 아침 최저 기온도 1도로 추웠습니다.



낮이 되면 12도까지 오르면서 평년 수준을 3도가량 웃돌겠고요.



주말인 내일은 서울의 낮 최고 기온 14도, 일요일에는 15도까지 오르면서 예년보다 춥지 않겠습니다.



다만 낮과 밤의 일교차는 10도 이상 크게 벌어집니다.



큰 일교차에 감기 걸리기 쉬운 요즘입니다.



건강 관리 잘해주셔야겠습니다.



동쪽 지역에 대기의 메마름은 계속되고 있습니다.



여기에 오늘 동해안을 따라서는 순간적으로 초속 15m 내외의 강풍이 불어 들겠고요.



또 산지에서는 초속 20m 내외의 강한 바람이 불겠습니다.



화재 사고 나기 쉬운 요즘입니다.



불조심, 또 조심해 주셔야겠습니다.



현재 위성 영상 보시면 전국 하늘 맑게 드러나 있습니다.



오늘 하늘 대체로 맑겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 홍성의 낮 최고 기온 13도, 대전 12도, 부산 15도, 제주는 16도까지 오르겠습니다.



다음 주 월요일까지 기온은 오름세를 보이겠고요 화요일부터는 기온이 뚝 떨어지면서 예년 이맘때 추위가 찾아오겠습니다.



(안수진 기상캐스터)