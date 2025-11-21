송성문, MLB 포스팅 신청…22일 계약 협상 시작

▲ 송성문

프로야구 키움 히어로즈의 내야수 송성문(29)이 미국프로야구 메이저리그(MLB) 진출 도전에 나섭니다.한국야구위원회(KBO)는 오늘(21일) "키움 구단 요청에 따라 송성문의 포스팅(비공개 경쟁입찰)을 MLB 사무국에 요청했다"고 밝혔습니다.송성문은 MLB 사무국이 포스팅을 고지한 다음 날인 22일 오전 8시(미국 동부시간 기준)부터 30일 동안 MLB 30개 구단과 자유롭게 계약을 협상할 수 있습니다.계약을 체결하면 MLB 구단은 한·미 선수계약협정에 따른 이적료를 키움에 지급합니다.계약에 이르지 못하면 송성문은 키움으로 복귀합니다.송성문은 KBO리그 통산 9시즌 동안 824경기에서 타율 0.283, 80홈런, 454타점, 51도루를 기록했습니다.지난해엔 142경기에서 타율 0.340, 19홈런, 104타점, 21도루를 기록하며 리그 간판급 내야수로 뛰어올랐고, 올해엔 144경기에서 타율 0.315, 26홈런, 90타점, 25도루의 성적을 거두며 정상급 기량을 이어갔습니다.송성문의 최대 장점은 쓰임새가 다양하다는 점입니다.그는 정확한 타격과 장타력, 주력을 모두 겸비했습니다.수비에선 주 포지션인 3루수는 물론, 1루수, 유격수 등을 소화할 수 있습니다.송성문이 빅리그 진출에 성공하면 키움은 여섯 번째 메이저리거를 배출하게 됩니다.2015년 강정호(피츠버그 파이어리츠), 2016년 박병호(미네소타 트윈스), 2021년 김하성(샌디에이고 파드리스), 2024년 이정후(샌프란시스코 자이언츠), 2025년 김혜성(로스앤젤레스 다저스)이 차례대로 MLB 무대를 밟았습니다.송성문은 최근 "MLB 팀들의 제안 수준이 미국 진출 여부의 가장 중요한 기준이 될 것"이라며 "포스팅 시스템으로 MLB 진출을 노리는 만큼 어느 정도 대우가 따라야 이에 응할 수 있다"고 밝혔습니다.송성문의 계약 규모에 따라 키움이 받는 이적료 액수는 달라집니다.계약 규모가 5천만 달러를 넘으면 이적료는 5천만 달러 초과액의 15%와 5천만 달러를 다시 두 구간으로 나눠 첫 2천500만 달러의 20%인 500만 달러, 나머지 2천500만 달러의 17.5%인 437만 5천 달러 등 세 가지를 다 더한 액수가 됩니다.2천500만∼5천만 달러 구간이면, 이적료는 2천500만 달러를 초과하는 액수의 17.5%와 이 구간 기준점인 2천500만1 달러의 20%인 500만 달러를 합친 액수가 이적료로 책정됩니다.2천500만 달러 이하면 총금액의 20%를 받습니다.(사진=연합뉴스)