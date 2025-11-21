배드민턴 안세영, 제63회 '대한민국체육상' 경기상 수상

▲ 배드민턴 안세영 선수

배드민턴 여자 단식 세계랭킹 1위인 안세영 선수가 대한민국체육상 대통령 표창 경기상 수상자로 선정됐습니다.문화체육관광부(문체부)는 오늘 2025년 체육발전유공 포상 및 제63회 대한민국체육상 전수식 수상자 명단을 발표했습니다.안세영은 대한민국체육상 경기상 부문 수상의 영예를 안았습니다.안세영은 오늘 오후 서울 중구 웨스틴조선서울에서 열리는 2025년 체육발전유공 포상 및 제63회 대한민국체육상 전수식에서 표창장과 상금, 부상 등을 받을 예정입니다.다만 안세영은 호주오픈 대회 출전 중이라 대리 수상합니다.1963년에 제정된 대한민국체육상은 국민체육 발전 및 진흥에 공적이 있는 자에게 수여하는 상입니다.지난해 파리 올림픽 금메달리스트인 안세영은 올해 출전한 13개 국제 대회 중 9개 대회에서 정상에 오르며 물오른 기량을 과시하고 있습니다.올해 대한민국체육상 지도자상은 배드민턴 안세영을 발굴한 최용호 감독, 장애인 경기상은 2024 파리 패럴림픽에서 진한 감동을 준 김황태, 장애인체육상은 고광만 여주시장애인체육회 부회장, 심판상은 장인성 대한수영연맹 심판위원장이 수상합니다.수영 국가대표 황선우의 아버지 황경선 씨는 문체부 장관 표창 특별상인 '체육인의 장한 어버이상' 수상자로 선정됐습니다.체육발전유공 부문에서는 체육훈장 53명, 체육포장 7명 등 총 60명이 수훈 대상자로 이름을 올렸습니다.양궁 박채순과 정재헌, 볼링 이나영과 강희원, 소프트테니스 김범준, 장애인 탁구 주영대, 강외정 등 총 12명은 최고 등급인 체육훈장 청룡장을 수훈합니다.사격 김종현, 유도 방귀만, 김성민, 고 최상영 전 재일본대한체육회장 등 총 18명은 맹호장을, 유도 김성연 등 총 15명은 거상장을 받습니다.양궁 김성훈 등 총 7명은 백마장, 조정 지도자 안효기는 기린장, 태권도 지도자 장세욱 등 7명은 체육포장 수훈자로 선정됐습니다.체육발전유공은 1973년부터 체육 발전에 공을 세운 체육인에게 수여하는 체육 분야 최고 영예의 서훈입니다.국제경기대회에서 입상한 선수·지도자와 국가체육발전유공자 등 2개 부문으로 나뉘며, 대상자는 공적 내용과 대회별 평가 기준에 따른 점수, 훈격별 적용 국제대회 기준의 충족 여부 등에 따라 정해집니다.최휘영 문체부 장관은 "국민에게 감동과 자긍심을 심어준 체육인들에게 감사드린다"며 "문체부는 체육인들이 공정하고 안전한 환경에서 운동에만 전념할 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)