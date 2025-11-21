일본 거포 오카모토 · 투수 다카하시, MLB 포스팅 신청

▲ MLB 진출 노리는 일본 오카모토 가즈마

일본프로야구에서 통산 248개의 홈런을 때린 우타거포 오카모토 가즈마(29)와 통산 73승을 거둔 오른손 투수 다카하시 고나(28)가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 진출을 노립니다.MLB닷컴은 오늘(21일) 두 선수가 포스팅(비공개 경쟁입찰) 신청을 했다고 밝혔습니다.두 선수는 미국 동부시간 기준 21일 오전 8시부터 내년 1월 4일 오후 5시까지 45일 동안 MLB 30개 구단과 자유롭게 협상할 수 있습니다.기한 내에 계약을 체결하지 못하면 일본프로야구 소속팀으로 돌아갑니다.1루수와 3루수를 보는 오카모토는 일본 명문 요미우리 자이언츠의 4번 타자로 활약한 리그 간판타자입니다.2018년부터 올해까지 매년 두 자릿수 홈런을 때렸고, 특히 2023시즌엔 41개의 홈런을 날렸습니다.올해엔 팔꿈치 부상으로 69경기 출전에 그쳤으나 타율 0.327, 15홈런, 49타점을 기록했습니다.세이부 라이온스에서 뛴 다카하시는 일본프로야구 통산 73승 77패 평균자책점 3.39를 기록했습니다.올해엔 24경기에서 8승 9패 평균자책점 3.04의 기록을 남겼습니다.MLB닷컴은 "다카하시의 올해 일본프로야구 삼진율은 14.3%로 MLB 평균(22.2%)보다 떨어졌다"며 "제구력에 많이 의존하는 투수"라고 표현했습니다.한편 두 차례 일본프로야구 센트럴리그 최우수선수(MVP)상을 받은 거포 무라카미 무네타카는 지난 8일 포스팅 신청을 해 MLB 구단들과 협상을 이어가고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)