프로배구연맹, AI 비디오 판독 추진…3년 내 도입 목표

▲ 한국배구연맹이 AI로 생성한 이미지.

한국배구연맹은 인공지능(AI) 비디오 판독 기술 도입을 준비하고 있다고 오늘(21일) 밝혔습니다.연맹은 "올해 4월 AI 비디오판독 기술 개발 프로젝트를 시작했다"며 "객관적인 판정을 위해 고속 다각도 이미지 분석, 머신 비전 기반 라인 판독, 선수·볼 위치 추적 알고리즘을 포함한 AI 기술을 개발 중"이라고 소개했습니다.이어 "올해엔 각 경기장에 최소 6대 이상의 카메라를 설치한 뒤 AI 3D 시각화 시스템, 3D 및 영상 송출 기술 도입을 추진하는 과정을 밟고 있다"고 전했습니다.연맹은 3년 안으로 판독센터 구축 사업을 펼쳐 사업을 확장하고 AI 판독을 도입할 예정입니다.연맹은 "현재 비디오 판독은 중계방송 화면에 의존하고 있어서 시간이 많이 소요되고 정확하게 확인하기가 어렵다 보니 판독 불가 사례가 나온다"며 "AI 비디오 판독이 정착된다면 판독 시간을 단축하고 판정 신뢰도를 높일 수 있을 것"이라고 밝혔습니다.현재 V 리그는 인-아웃, 터치아웃, 네트 터치, 수비 성공-실패, 라인 폴트, 안테나 반칙, 포히트, 후위 선수반칙, 리베로에 의한 반칙, 시차에 의한 더블 콘택트, 오버넷 등 11개 항목에 관해 비디오판독을 합니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)