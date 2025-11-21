"로또 1등 당첨시켜주겠다" 12억 원 가로챈 10명 검거

▲ 로또 판매점

로또 1등에 당첨시켜 주겠다며 피해자들을 현혹해 12억 원을 가로챈 일당이 경찰에 검거됐습니다.부산 서부경찰서는 2023년 11월부터 약 3년간 "로또 1등에 당첨시켜 주겠다"고 속여 12억 원가량을 가로챈 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 사기)로 10명을 검거했으며, 이 중 30대 3명을 구속 송치했다고 오늘(21일) 밝혔습니다.이들은 로또 1등 번호를 예측해 알려준다고 홍보하는 사이트 4곳을 운영하며 피해자를 유인했습니다.이들은 관심을 보인 피해자들에게 로또에 당첨되기 위해서는 돈이 필요하다고 요구했습니다.원하는 번호가 나오기 위해 특수한 공을 제작해야 한다거나, 동행복권 측에 로비할 자금이 필요하다는 식입니다.현재까지 확인된 피해자는 27명이며, 연령대는 주로 40∼60대입니다.1인당 피해액은 수천만 원에서 수억 원에 이릅니다.피의자들은 총책, 자금관리, 인출책, 텔레마케터 등으로 역할을 분담해 조직적으로 범행을 저질렀습니다.경찰은 범행 현장을 압수수색하고 베트남 등 해외로 도주한 피의자를 모두 검거했습니다.경찰은 피해자의 신고가 들어오면 추가 수사를 이어갈 계획입니다.경찰 관계자는 "로또 1등 당첨 번호라며 임의로 조합해 전송한 번호는 실제 당첨될 가능성이 극히 낮다"며 "당첨을 보장해 준다는 달콤한 유혹에 현혹되지 않아야 한다"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)