취약노동자 최대 애로는 임금·복리후생…정부, 기본법제정 박차

▲ 고용노동부

특수형태근로종사자(특고) · 플랫폼 종사자, 소규모업장 노동자, 비정규직 노동자 등 취약 노동자들이 일터에서 가장 많이 겪는 애로사항이 임금과 복리후생에 관한 것으로 나타났습니다.고용노동부는 노사발전재단과 공동으로 추진한 2025년 '권리 밖 노동 원탁회의'의 운영을 마무리하고 이를 바탕으로 '일하는 사람의 권리에 관한 기본법'(일하는 사람 기본법) 추진에 박차를 가한다고 오늘(21일) 밝혔습니다.'권리 밖 노동 원탁회의'는 특고·플랫폼 종사자, 프리랜서 등 취약 노동자가 일하면서 느끼는 애로사항과 고충을 듣고 실제 정책 개선에 반영하기 위해 만들어진 현장 소통기구입니다.올해 원탁회의에서는 ▲ 특고·플랫폼 노동자 및 프리랜서 ▲ 소규모 사업장 노동자 ▲ 일용·기간제·용역·파견노동자 등 605명이 25개 분과에 참여, 현장의 애로사항과 정책 개선을 위한 아이디어를 제시했습니다.가장 많이 언급된 애로사항은 임금과 복리후생에 관한 것으로, 언급 비율이 분야별로 30∼40%에 달했습니다.근로 시간 등 기초노동질서와 산업안전, 고용불안 등도 언급됐습니다.노동부는 원탁회의 참석 노동자들이 애로사항의 근본적 원인으로 현대의 복잡하고 다양한 노동방식을 담아내지 못하는 제도를 지적했다고 전했습니다.이에 '일하는 사람 기본법' 제정과 재정사업 개선에 현장 목소리가 실제로 반영될 수 있도록 지원할 계획입니다.특히 '일하는 사람 기본법'에는 일하는 사람이라면 누구나 보호받아야 한다는 헌법상의 노동권을 구체적으로 규정하는 등 권리 밖 노동을 실질적으로 지원할 수 있는 내용을 담을 예정입니다.국회 예산 심의 과정에서 취약 노동자의 복리후생과 분쟁조정을 위한 재정사업이 충분히 반영될 수 있도록 하는 노력도 병행합니다.(사진=연합뉴스)