"사형이야! 싹 다 잡아들여?" 폭발…트럼프 성나게 한 영상 [자막뉴스]

문제는 미국 민주당 군 출신 의원 6명이 군인들에게 "불법 명령은 거부하라"는 영상 메시지를 올리면서 시작됐습니다.



"헌법과 법률에 따라 불법 명령을 거부하는 건 군인의 의무"라고 강조했습니다.



[여러분은 불법 명령을 거부할 수 있습니다.]



[여러분은 불법 명령을 거부해야만 합니다.]



최근 치안 유지 명분의 군 투입과 카리브해 공습, 선거 국면 군 투입 가능성 논란 등이 겹치면서, 이런 상황을 염두에 둔 영상이라는 분석이 나오고 있습니다.



그러자 트럼프 대통령이 트루스 소셜에서 이 영상을 향해 "반역"이라며, "사형에 처할 수 있는 범죄"라고 강력 반발했습니다.



'다 잡아들여야 하나?'는 글을 올리는가 하면, 다른 사용자가 올린 '목을 매달아라'는 글까지 직접 공유하며 성난 감정을 숨기지 않았습니다.



백악관은 트럼프 대통령이 민주당 의원들을 처형하겠다는 뜻은 아니라고 선을 그으면서도 처벌 가능성을 거론하며 경고 메시지를 공식화했습니다.



[캐롤라인 레빗/백악관 대변인 : 그건 매우, 매우 위험한 메시지입니다. 법적으로 처벌될 수도 있습니다. 제가 법 전문가는 아니니, 그 부분은 법무부와 전쟁부(국방부)에 맡기겠습니다.]



백악관은 "대통령이 내린 군 관련 명령은 모두 합법적이며, 군은 이 합법적 명령을 따라야 한다"는 입장을 재확인했습니다.



민주당 의원들은 "단지 법에 따라 군인은 불법 명령을 거부해야 한다는 사실을 상기시켰을 뿐인데, 대통령이 이를 '사형감'으로 몰아붙이고 있다"고 반박했습니다.



뉴욕타임스는 이런 대통령의'사형', '반역' 발언이 정치적 폭력을 더 부추길 수 있다고 경고했습니다.



이번 사안은 단순한 정치 공방을 넘어 미국에서 가장 금기시되는 군의 정치적 중립 문제로까지 번지고 있습니다.



(취재: 김수형, 영상편집: 김수영, 디자인: 임도희, 제작:디지털뉴스편집부)