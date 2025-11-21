뉴스

'리벤지 드레스' 입은 다이애나비 밀랍 인형 파리서 공개

유영규 기자
작성 2025.11.21 08:56 조회수
'리벤지 드레스' 입은 다이애나비 밀랍 인형 파리서 공개
▲ 프랑스 파리 그레뱅 박물관이 20일 공개한 다이애나비 밀랍 인형

일명 '리벤지 드레스'(복수 드레스)를 입은 고(故) 다이애나비 모습의 밀랍 인형이 프랑스 파리에서 공개됐습니다.

AP통신에 따르면 20일(현지시간) 파리 그레뱅 박물관은 크기와 모습이 실물과 매우 비슷한 다이애나비 밀랍 인형을 공개했습니다.

밀랍 인형 다이애나비는 이른바 '복수 드레스'를 입고 있는데, 이는 다이애나비가 지난 1994년 6월 29일 영국 런던의 서펜타인 갤러리에서 열린 파티에서 입었던 것입니다.

이 드레스는 가슴골과 어깨가 훤히 드러나는 도발적인 디자인을 하고 있습니다.

그가 이 드레스를 입었던 날은 그의 전남편인 현 찰스 3세 국왕이 카밀라 파커 볼스와의 오랜 불륜을 공개적으로 인정한 날이기도 해서 복수 드레스라는 이름이 붙었습니다.

밀랍 인형은 드레스 외에도 하이힐과 진주 목걸이, 손에 든 작은 핸드백까지 당시 다이애나비의 모습을 충실히 재현했습니다.

그레뱅 박물관 측은 이날 밀랍 인형 공개가 다이애나비가 남편의 불륜을 직접 언급한 지난 1995년 BBC 인터뷰의 30주년을 기념한 것이라고 밝혔습니다.

다이애나비는 영국 왕실의 유명인사였지만 프랑스에서도 특별한 존재입니다.

AP는 이번 밀랍 인형 공개를 두고 파리가 다이애나비에게 바치는 헌사라고 평했습니다.

프랑스에서 '레이디 디'로 불리는 다이애나비는 1997년 8월 31일에 교제 중이던 이집트 출신 재벌 2세 도디 알 파예드와 함께 파리 알마 터널에서 파파라치를 피해 고속 질주하던 중 차가 터널 안 중앙분리대를 들이받는 사고로 숨졌습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

