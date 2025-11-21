손흥민의 LAFC, 메시의 마이애미와 내년 MLS 개막전 격돌

이미지 확대하기

▲ 손흥민과 메시가 전면에 배치된 LAFC의 내년 MLS 개막전 홍보 이미지

다음 시즌 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 첫 경기에서 손흥민(LAFC)과 리오넬 메시(인터 마이애미)가 맞붙는 '꿈의 대결'이 성사됐습니다.21일(이하 한국시간) 발표된 2026시즌 MLS 일정을 보면 손흥민의 소속팀 로스앤젤레스(LA)FC는 내년 2월 22일 오전 11시 30분 LA 메모리얼 콜리세움에서 인터 마이애미와 리그 개막전에 나섭니다.올해 8월 손흥민이 10년간 뛴 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘을 떠나 미국으로 무대를 옮기면서 언제 이뤄질지 관심이 쏠려 온 메시와의 맞대결이 내년 첫 경기부터 열리게 됐습니다.메시는 2023년부터 인터 마이애미 유니폼을 입고 MLS 무대를 누벼왔고, 손흥민이 가세하면서 함께 리그를 이끄는 스타로 활약하고 있습니다.LAFC는 서부, 인터 마이애미는 동부 콘퍼런스에 속해 있어서 만나는 일정이 나오기 쉽지 않은데, MLS는 내년엔 개막일부터 이들의 대결을 배치했습니다.손흥민과 메시는 각각 토트넘, 스페인 FC바르셀로나에서 뛰던 2018-2019시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 조별리그 경기에서 만난 이후엔 맞대결한 적이 없습니다.현재 진행 중인 2025시즌 MLS 플레이오프(PO)에서 LAFC가 서부, 인터 마이애미가 동부 준결승에 올라 있어서 두 팀 모두 콘퍼런스 결승까지 뚫고 챔피언결정전까지 오른다면 올해 안에도 손흥민과 메시가 그라운드에서 격돌할 가능성이 있습니다.LAFC는 리그 최고 스타들이 맞붙는 다음 시즌 첫 경기를 기존 홈 경기장인 BMO 스타디움이 아닌 LA 메모리얼 콜리세움에서 개최합니다.2028년 LA 올림픽 개회식이 열릴 콜리세움은 7만 7천여 석 규모로, 2만 2천 석 정도인 BMO 스타디움보다 훨씬 큽니다.LAFC 경기가 콜리세움에서 열리는 것은 내년 개막전이 처음입니다.LAFC는 이날 내년 일정이 발표되자 소셜 미디어로 첫 경기 홍보 이미지를 올리며 콜리세움을 중심으로 손흥민과 메시를 전면에 배치해 상징성을 부각했습니다.MLS도 리그 홈페이지에 '2026시즌 꼭 봐야 할 10경기' 중 이 경기를 첫 손에 꼽으며 "지난 세기 가장 기억될만한 문화·스포츠 행사를 열어 온 콜리세움은 MLS 최고의 스타 메시, 손흥민의 기대되는 대결을 위한 최적의 장소가 될 것"이라고 전했습니다.내년 MLS는 2월 막을 올려 11월 초까지 팀당 34경기씩 치르는 정규리그가 이어집니다.5월 말부터 7월 17일까지 7주 정도 2026 북중미 월드컵을 위한 휴식기에 들어갑니다.(사진=LAFC 인스타그램 캡처, 연합뉴스)