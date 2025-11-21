임종훈-오준성, 세계 1위 '르브렁 형제' 꺾고 결승행

▲ WTT 무스카트 대회 남자복식에 나선 한국거래소의 임종훈(왼쪽)과 오준성.

탁구 남자복식의 임종훈-오준성 조가 월드테이블테니스(WTT) 스타 컨텐더 무스카트 2025에서 세계 1위 콤비인 르브렁 형제를 꺾는 '테이블 반란'을 일으키고 결승에 올랐습니다.임종훈-오준성 조는 20일(현지 시간) 오만 무스카트에서 열린 대회 남자복식 준결승에서 프랑스의 펠릭스 르브렁-알렉시스 르브렁 조를 게임 점수 3-1(11-8 5-11 11-8 11-8)로 물리쳤습니다.이로써 결승에 오른 임종훈-오준성 조는 싱가포르의 팡 코엔- 퀘크 아이작 조와 우승을 다툽니다.지난 6월 WTT 컨텐더 스코피예 때 같은 팀의 안재현이 출전하지 못하면서 깜짝 호흡을 맞춰 우승했던 임종훈-오준성 조는 올해 두 번째 우승을 노리게 되었습니다.남자복식 세계랭킹 1위인 르브렁 형제는 작년 WTT 파이널스 후쿠오카에서 우승했지만, 올해 WTT 미국 스매시 결승에선 임종훈-안재현 조에 1-3으로 져 준우승했습니다.임종훈-안재현 조는 세계 3위이고 임종훈-오준성 조는 세계 38위에 랭크돼 있습니다.특히 임종훈은 오는 30일 결혼식을 앞두고 마지막으로 출전한 국제대회에서 기분 좋은 성적표를 받게 되었습니다.임종훈-오준성 조는 르브렁 형제를 상대로 첫 게임을 공방 끝에 11-8로 따냈고, 2게임을 잃었습니다.하지만 승부처였던 3게임에 이어 4게임마저 각각 11-8로 가져오며 결승행을 확정했습니다.여자 복식에 나선 주천희(삼성생명)-김나영(포스코인터내셔널) 조도 4강에서 러시아계 개인중립선수(AIN) 듀오인 블라다 보로니나-엘리자벳 아브라미안 조를 3-1(11-5 7-11 11-8 11-5)로 꺾었습니다.주천희-김나영 조는 결승에서 일본의 오도 사쓰기-요코이 사쿠라 조와 우승을 놓고 대결합니다.주천희는 그러나 조대성과 호흡을 맞춘 혼합복식에선 일본의 아이다 사토시-사토 히토미 조에 1-3으로 져 결승에 오르지 못했습니다.한편 단식에선 장우진(세아), 오준성, 김민혁(한국수자원공사·이상 남자)과 이은혜, 박가현(이상 대한항공), 주천희, 김나영이 16강에 합류했습니다.(사진=WTT 인스타그램 캡쳐, 연합뉴스)